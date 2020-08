Caterina Balivo al mare col bikini, un leone da tastiera l’umilia: “Indecenza” [FOTO]

Caterina Balivo ancora in vacanza

Dopo il clamoroso addio a Vieni da me, Caterina Balivo si sta dedicando anima e corpo alla sua famiglia. Infatti, oltre al marito Guido Maria Brera, la 40enne ha più tempo per stare insieme ai figli Guido Alberto e Cora. Da settimane la professionista napoletana è in vacanza in varie località turistiche del nostro Paese, tenendo fede alla promessa fatta quando era in onda.

A causa del Coronavirus la donna aveva deciso di fare della villeggiatura solo in dei posti italiani. Nonostante l’assenza dal piccolo schermo, l’ex padrona di casa di Detto Fatto è particolarmente attiva sui suoi canali social, soprattutto su Instagram. E proprio su quest’ultimo di recente ha postato uno scatto in bikini scatenando l’ira dei soliti leoni da tastiera.

La professionista partenopea criticata dal popolo del web

Non è la prima volta che Caterina Balivo viene presa di mira dagli haters e non è l’unica che fa parte del mondo dello spettacolo che riceve delle critiche. Come accennato nel paragrafo precedente, nelle ultime ore la 40enne napoletana ha condiviso una foto su Instagram che la mostra rilassata al mare mentre indossa un bikini. Strana decisione visto che la conduttrice Rai spesso utilizza il costume intero per non mostrare i suoi inestetismi. Sotto l’immagine in questione la donna ha scritto la seguente didascalia: “Colpa dell’acqua gelata”.

Naturalmente, il contenuto in pochissimo tempo è stato sommerso di cuoricini rossi e commenti di apprezzamento per la sua bellezza e il fisico asciutto. Ma i soliti detrattori non si sono tirati indietro e anche stavolta hanno attaccato la madre di Guido Alberto e Cora.

La reazione degli haters alla foto di Caterina Balivo

I leoni di tastiera si sono scatenati contro Caterina Balivo scrivendo sotto la foto i seguenti commenti al vetriolo: “Ma quando finiscono i tuoi viaggi? Non ne hai abbastanza? Non ti manca casa tua? Spendi tutto quello che guadagni o ti ospitano gratis?”.

Ma anche un altro internauta si è espresso in modo negativo contro la professionista napoletana: “Hai ragione…non è rispettoso nei confronti di chi non può permettersi di andare in vacanza , mostrare tutta sta ricchezza e non è la sola a mostrarsi c’è ne sono tanti come lei! L’indecenza sta nel fatto che vengono pagati più del dovuto per dire quattro ston***e in tv e la gente che fa un lavoro sicuramente più serio viene stipendiato con quattro soldi”. La diretta interessata non è tardata ad arrivare replicando con ironia agli attacchi: “Il tuo messaggio mi ha divertito”.