Critica per il Grande Fratello Vip: ‘Era prevedibile che ci fosse anche lei’

Critica per il Grande Fratello Vip

Il 14 settembre andrà in onda la prima diretta della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Al timone della conduzione ci sarà per la seconda volta Alfonso Signorini, il quale potrà contare su Pupo. A causa del regolamento del distanziamento sociale, nessuno seguirà le dinamiche della casa nello studio.

Per il momento il cast dei concorrenti non è ancora al completo, però ci sono già delle conferme. Si metteranno alla prova Elisabetta Gregoraci e Gabriel Garko, due sex simbol della televisione italiana. Il posto di Wanda Nara è stato dato a un’ex concorrente del reality e ciò ha scatenato una serie di polemiche. Si tratta di Antonella Elia, nota per aver oltrepassato il limite con Valeria Marini e Fernanda Lessa.

‘Antonella era protetta come pensavamo’

La critica per il Grande Fratello Vip non è passata inosservata, dato che è stata fatta dal marito di Fernanda Lessa. L’uomo ha detto che era prevedibile questa decisione, poiché Antonella era intoccabile all’interno della casa. A furia di proteggerla, Signorini è riuscito ad averla accanto nell’imminente avventura televisiva.

Quando la donna era un concorrente, non ha fatto altro che discutere. Con Valeria i litigi erano all’ordine del giorno fino a quando Antonella le ha messo le mani addosso. Ha accusato Fernanda di aver mangiato di nascosto i suoi biscotti, così li ha pretesi per poi spintonarla. Per fortuna la situazione non è mai degenerata grazie all’intervento dei presenti.

A Temptation Island la donna ha dato uno schiaffo anche al fidanzato Pietro Delle Piane per qualche atteggiamento inappropriato. Infine quando era una naufraga dell’Isola dei Famosi tirò i capelli ad Aida Yespica. Questi episodi non le hanno permesso di conquistare il pubblico, il quale non approva la sua presenza nel reality più seguito.

Polemiche per il promo

Un’altra critica per il Grande Fratello Vip è arrivata per la realizzazione del promo. In pratica Antonella, Pupo e Signorini hanno partecipato al progetto e sono finiti al centro del pettegolezzo. Si sono mostrati sorridenti e incuranti delle regole imposte dal governo per fronteggiare il coronavirus. Non solo si sono abbracciati, ma non hanno indossato nemmeno una mascherina. Sicuramente il messaggio è estremamente negativo, ragion per cui gli utenti social non si sono lamentati.