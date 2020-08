Stefania Orlando al Gf vip 5: nuovo successo di Signorini

Stefania Orlando farà parte del cast del GF VIP 5. Nuova vittoria per Alfonso Signorini, che dovrebbe tornare alla conduzione del reality show. Così, almeno, vorrebbero i primi rumor. I portali riportano varie informazioni riguardo l’argomento, ma la conferma sembrerebbe darla Trash Italiano. Al momento nessuna dichiarazione da parte della diretta interessata. Mancano ancora un mese alla messa in onda della quinta edizione del Grande fratello vip che, come ogni anno, promette di essere scoppiettante e foriero di sorprese.

Stefania Orlando: ripercorriamo la sua carriera

Stefania Orlando, che siamo soliti vedere assieme ad Alessandro Greco nei messaggi promozionali dei materassi Marion, non rappresenta una vera e propria novità. Infatti, già alcuni mesi fa si ipotizzava una sua partecipazione allo show di Canale 5. Adesso sembra essere giunta la conferma. Orlando ha avuto successo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, partecipando a I fatti vostri su Rai 2. In seguito il passaggio sul primo canale Rai alla conduzione di Unomattina in famiglia.

Ricordiamo, inoltre, come Stefania Orlando abbia avuto anche piccoli ruoli di attrice all’interno di serie quali Il paradiso delle signore e Don Matteo. Adesso, il pubblico potrà ritrovarla a Cinecittà all’interno della casa più spiata d’Italia, in qualità di concorrente. Sempre da Trash italiano si ha la conferma di un altro partecipante: Paolo Brosio.

Gf vip: le indiscrezioni

Sono numerose e, talvolta, controverse le indiscrezioni sulla quinta edizione del Grande fratello vip. In questi giorni è giunta la conferma di Antonella Elia nelle vesti di opinionista al fianco di Pupo. Tuttavia, il pubblico di Canale 5 è curioso di conoscere gli altri componenti del cast. Tra questi spunta proprio il nome di Stefania Orlando, la cui partecipazione al reality sembra essere sicura oramai.

Ad ogni modo, il cast pare essere ancora in fase di lavorazione. Sono in tutto cinque, al momento, i nomi certi oltre a quelli di Paolo Brosio e Stefania Orlando. Nella casa più spiata d’Italia vedremo come partecipanti vip quali Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi, Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci.

Antonella Elia: ‘Sarò la colonna portante’

Come abbiamo detto, Antonella Elia tornerà al Gf vip nelle vesti di opinionista. La data di inizio del reality Mediaset è il 14 settembre prossimo. L’ex gieffina, che nelle ultime settimane si è fatta notare anche in Temptation island, affiancherà Pupo, che sostituirà Wanda Nara. A confermarlo la pagina Facebook dello show. Su Instagram Antonella Elia è apparsa emozionatissima, affermando: “Sono io la colonna portante opinionista “Grande Fratello Vip”, Alfonso Signorini l’ha detto prima a me! Vi aspetto dal 14 settembre in prima serata su Canale5, Yeaaaaaaaaah!”.