Uomini e Donne, Sammy Hassan è sparito dai social. Ecco il motivo

Sammy Hassan è sparito dai social

Le coppie nate grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi fanno sognare i telespettatori. Sara Shaimi e Carlo Pietropoli hanno dichiarato di essere felici accanto a coloro che hanno scelto. La prima è innamorata del suo Sonny Di Meo mentre l’altro sta testando la convivenza con Cecilia Zagarrigo.

Purtroppo le cose non sono andate bene per Giovanna Abate, poiché Sammy ha fatto un passo indietro. In effetti Lidia Vella, ex concorrente del Grande Fratello, l’aveva messa in guardia dall’uomo. Alla fine ha ascoltato il suo cuore e ne ha pagato le conseguenze. Lei può contare sul sostegno degli italiani mentre Sammy Hassan è sparito dai social. Ecco il motivo.

‘L’ex moglie elimina le foto con l’ex o attuale compagno?’

Sammy Hassan è sparito dai social perché si sta godendo le vacanze in compagnia dell’ex moglie Elena Cat. I due sono stati visti in aeroporto con le valigie da alcuni fan del programma che non hanno esitato a scattare delle foto. Subito dopo le hanno inviate a Deianira Marzano e Amedeo Venza, i quali hanno espresso un proprio parere a riguardo.

Come se non bastasse la donna ha cancellato ogni scatto fatto con il corteggiatore. Amedeo ha insinuato che la coppia era d’accordo dal principio, in quanto hanno approfittato del trono per avere visibilità. In effetti Giovanna ha riferito di aver vissuto la relazione con Sammy per solo 8 giorni, dopodiché si è allontanato. E’ stato beccato con l’ex di Davide Basolo in un locale al suo compleanno.

Poi è uscito allo scoperto con Elena e qualche giorno fa sono partiti per trascorrere del tempo insieme. Sicuramente avrà ricevuto una valanga di critiche al punto tale da disattivare il profilo Instagram. Non sarebbe il primo ad aver partecipato a UeD per business. Tornerà nello studio a settembre per spiegare come sono andate realmente le cose?

Giovanna di nuovo sul trono?

Sammy è sparito dai social, ma Giovanna sembra che abbia voltato pagina. Per ora si sta divertendo con gli amici, incurante di quello che si dice sulla sua scelta. Si dice che probabilmente tornerà nello studio per una seconda occasione, come fece Andrea Cerioli. Per il momento la diretta interessata non ha né confermato, né negato. Ragion per cui non ci resta che attendere.