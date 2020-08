Carlo Conti affetto da una ‘grave malattia’: “sono salvo grazie a mia moglie”

Carlo Conti: il successo, la tv, e la malattia…

Carlo Conti è senza dubbio uno dei conduttori più amati sul piccolo schermo. Da qualche settimana è tornato il venerdì sera in Prime Time su Rai Uno con una versione divertente de I Migliori Anni, intitolata per l’appunto I Migliori De I Migliori Anni. A settembre, invece sarà di nuovo al timone di Tale & Quale Show.

Un ritorno gradito da parte del pubblico che vedrà la partecipazioni di molti personaggi vip. Tra i concorrenti ci sarà anche Roberta Morise, una delle sue più celebri e affascinanti ex che ha conosciuto proprio negli studi Rai.

La love stories con Roberta Morise

La love stories tra Carlo Conti e Roberta Morise è stata molto importante e ha fatto sognare a lungo gli italiani desiderosi di nozze. Ma poi l’amore è finito e si sono rifatti entrambi una vita rimanendo in ottimi rapporti. Il noto conduttore dopo l’addio con la valletta però per un lungo periodo è stato al centro del gossip per alcuni flirt con altre donne bellissime.

Questo è successo solo fino a quanto non ha incontrato la sua dolce metà, Francesca Vaccaro. Una donna speciale che ha portato all’altare e con la quale ha costruito una bella famiglia. Una donna che però Carlo, a causa di una sua “malattia” ha rischiato di perdere mandando tutto all’aria.

Il conduttore affetto da “dongiovannite”

Carlo Conti è sposato da anni con Francesca Vaccaro. Diversamente da suo marito non fa parte del mondo dello Spettacolo. La sua dolce metà è una persona solare, molto bella e nello stesso tempo tanto riservata.

Forse, proprio grazie a queste caratteristiche che Francesca è riuscita a conquistarlo in pochissimo tempo. Un’ impresa per la verità per nulla facile, poiché “il signorino”, poco prima di fidanzarsi con lei era affetto da “dongiovannite”.

Fortunatamente, però, quello tra Carlo Conti e sua moglie è stato fin da subito un amore grande che ha vinto ogni sfida e ha fatto capire al fiorentino che accanto a lei non poteva desiderare altro. Anche perché, grazie alla Vaccaro non ha più sentito il bisogno di conoscere altre donne tanto da chiederle la mano. Il loro matrimonio si è completato con l’arrivo di Matteo, il suo unico figlio.