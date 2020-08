Cecilia e Ignazio, parla la mamma di lei: “Si vede che è nel torto la figlia…” (FOTO)

Continuano i rumors su Cecilia e Ignazio e stavolta è entrata in gioco anche la mamma di lei. La signora Veronica Cozzani, che sui social è molto attiva, ha compiuto un gesto che per molti è stato reputato inequivocabile.

I fan della coppia avranno appreso che tra i due le cose non stanno andando molto bene di recente. Voci di corridoio parlano di liti nate a causa della gelosia. Il comportamento che sta assumendo la sorella della showgirl, però, sta dando molto da pensare.

Il gesto della mamma di Cecilia

La storia d’amore tra Cecilia e Ignazio pare sia giunta ai titoli di coda e la mamma di lei ha lanciato un segnale molto chiaro. Come tutti i fan avranno avuto modo di vedere, la Rodriguez pare abbia lasciato di punto in bianco il suo fidanzato da solo in Sardegna. Lui, però, ieri sera ha pubblicato una canzone che sembra essere una dedica alla sua donna. Tali IG Stories hanno fatto il giro del web e moltissimi fan hanno apprezzato il comportamento dell’ex gieffino.

Tra di essi sembra esserci anche la madre di Cecilia. Veronica, infatti, ha messo un bel cuore sotto tale video, pubblicato da una fanpage di Ignazio. Questo gesto è stato visto come una chiara presa di posizione da parte della signora. L’influencer Deianira Marzano ha riportato la vicenda e non ha potuto fare a meno di esprimere dei commenti personali. In particolar modo, ha detto che da tale gesto si evince chiaramente che la colpa sia di Chechu. (Continua dopo la foto)

Ignazio ha ragione?

Se anche la mamma di Cecilia si è schierata dalla parte di Ignazio, allora sembra palese a molti che sia la ragazza ad essere in errore. Numerosi utenti del web, infatti, hanno accusato la protagonista di aver colto la palla al balzo della gelosia per liquidare il suo compagno, del quale si sarebbe stufata. Inoltre, il fatto che la Rodriguez sia sparita dai social e abbia deciso di impedire ai fan di commentare al di sotto delle sue foto, genera ancora più sgomento.

Ad ogni modo, noncurante di tutto quello che sta succedendo sul web, Moser si sta continuando a comportare come se nulla fosse mai accaduto. Nello specifico, il giovane ha pubblicato delle foto tra le Instagram Stories in cui ha mostrato di essere in compagnia di amici intento a gustarsi un ottimo pranzo al mare.