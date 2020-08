Gianni Morandi scatenato sulle note di Gerusalema: se chiudono le disco io… (VIDEO)

Gianni Morandi questa volta si è davvero superato. Il cantante ed attore, dopo aver trascorso qualche giorno al mare è tornato a casa. Infatti, sta trascorrendo le sue vacanze insieme a sua moglie Anna nella propria abitazione di campagna. La villa è situata nel parco regionale dei Gessi Bolognesi ed è proprio li che Morandi ama rilassarsi. Una vecchia dimora da caccia abbandonata e ristrutturata interamente.

Nonostante la grande notorietà, l’artista si definisce una persona comune dalle sane e tranquille abitudini. Pochi istanti fa, sul suo profilo Instagram ha lasciato i suoi seguaci davvero senza parole scatenandosi sulle note del tormentone estivo Gerusalema.

Gianni Morandi balla sulle note di Gerusalema

Era da tempo che i fan non vedevano Gianni Morandi esibirsi così. Sulle note di un brano da discoteca, poche ore fa, il cantante ha stupito tutti. Quasi ottant’anni e non sentirli, almeno questi sono stati la maggior parte dei commenti postati sotto la clip.

Gianni Morandi, però, nel suo video ha tirato in ballo una forte discussione che negli ultimi giorni sta preoccupando il paese. Come tutti sanno, il rientro dalle vacanze, sopratutto da parte dei giovanissimi sta aumentando i casi Covid- 19.

In alcune zone d’Italia c’è di nuovo l’obbligo della mascherina all’aperto e il Governo sta cercando di capire come gestire la situazione in particolar modo nelle discoteche, dove si beve e si balla senza distanziamenti. Un problema serio e da non sottovalutare tanto che potrebbe esserci anche una chiusura. (Continua dopo il post)

Il cantante d’accordo con la chiusura delle discoteche

A quanto pare, Gianni Morandi sarebbe d’accordo e lo ha fatto capire a tutti nel suo video. Il protagonista de L’isola di pietro ha pubblicato prima un articolo di giornale dove si parla di un’ipotetica chiusura delle discoteche e poi una frase:“Se chiudono le discoteche, balliamo a casa…”, ha scritto.

L’artista è un appassionato non solo di musica ma anche di ballo e lo ha confermato proprio in uno dei commenti. Alla domanda di un fan che gli ha chiesto se andasse in disco lui ha risposto certo. Nel video in questione si vede come balla e canta con in mano addirittura un piatto di pasta. Nonostante la sua età, Morandi si sente ancora un ragazzino e noi ne siamo davvero felici.