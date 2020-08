Una vita, spoiler dal 16 al 22 agosto 2020: la scoperta di Ramon

Cosa succederà nelle puntate settimanali di Una vita in onda dal 16 al 22 agosto 2020 su Canale 5? I vicini saranno affranti per quanto accaduto. I loro risparmi si sono volatilizzati in un istante. Alfredo proverà a rassicurarli, ma ormai tutti saranno contro di lui e organizzeranno una protesta in piazza. Nel frattempo, Rosina se la prenderà con Liberto, accorgendosi anche della sua particolare vicinanza con Genoveva. I due finiranno per litigare.

Nelle puntate della prossima settimana di Una vita, Carmen sarà ancora alla ricerca di Ramon e non riuscirà a darsi pace, nonostante l’aiuto di Felipe. Alla donna però verrà un’illuminazione e capirà dove potrebbe trovarsi il suo amato. Continuano i problemi economici a casa Dominguez, tanto che Bellita consentirà a Cinta di esibirsi per racimolare qualche peseta. L’odio di Ursula nei confronti dei vicini e di Agustina aumenterà sempre di più.

Una vita, anticipazioni dal 16 al 22 agosto 2020, puntate su Canale 5

La furia di Genoveva non conosce limiti. Stando alle anticipazioni delle puntate di Una vita che andranno in onda la prossima settimana, la Salmeron penserà bene di sedurre Liberto invitandolo a casa sua. L’uomo, anche se titubante, starà per cedere alle sue avance. Intanto, Rosina si mostrerà sempre più scorbutica con lui, non facendo altro che peggiorare la situazione. I vicini invece saranno disperati dopo aver scoperto di aver perso tutto il loro denaro.

A casa di Felipe arriverà una nuova domestica che lo colpirà nel profondo. Si tratta di Marcia, una bella ragazza brasiliana che inizierà a prestare servizio presso l’avvocato. Stando alle anticipazioni di Una vita, tra qualche tempo i due inizieranno una relazione che sarà irta di ostacoli. Nel frattempo, Carmen troverà Ramon in ospedale, venendo poi a sapere che è stato trovato privo di sensi a fianco della sua vettura ribaltata. Il Palacios ha subito un delicato intervento alla testa e ci vorranno settimane prima che si riprenda.

L’avvertimento di Susana

Nelle puntate di Una vita della prossima settimana, Ramon e suo figlio faranno una scoperta molto grave che riguarda Alfredo e Genoveva. Susana invece metterà in guardia Rosina: se continuerà così, finirà con il perdere Liberto. Il Palacios rivelerà a Felipe di aver capito che il suo non è stato un incidente, ma un tentativo di omicidio.

Infine, nelle puntate di Una vita in onda su Canale 5 dal 16 al 22 agosto 2020, Cesareo vedrà Camino parlare nel sonno. L’uomo capirà che la giovane ragazza non è muta. Casilda invece vedrà Genoveva e Liberto in preda alla passione.