Brutta tegola per Antonella Clerici che viene sostituita dalla coppia Convertini-Falchi

Slitta E’ sempre mezzogiorno

Ebbene sì, è stato rimandato il ritorno sul piccolo schermo di Antonella Clerici. Inizialmente la messa in onda del suo nuovo programma culinario dal titolo E’ Sempre Mezzogiorno non il 7 settembre, ma a quanto pare la Rai ha deciso di posticipare il debutto. La trasmissione che verrà trasmessa dagli studi di Milano, come tutti ben sanno prenderà il posto de La prova del cuoco che dopo vent’anni è stato chiuso.

Quindi il format della professionista lombarda prenderà il via da lunedì 21 settembre, ossia con un paio di settimane di ritardo rispetto a quanto era stato detto nei palinsesti.

Ma da cosa verrà sostituito? In una recente intervista a Libero, Beppe Convertini ha confessato che C’è Tempo Per…, il rotocalco mattutino estivo della prima rete che conduce con Anna Falchi, si allungherà fino al 18 settembre nella nuova collocazione delle 12. Al momento non si conoscono le ragioni che abbiano spinto i dirigenti della tv di Stato a prendere tale decisione. La cosa certa non è legata agli ascolti visto al massimo è arrivato al 12% di share.

C’è tempo per… si trasferisce nalla fascia di mezzogiorno

Quindi da lunedì 7 settembre 2020 Beppe Convertini e Anna Falchi con C’è Tempo Per… saranno costretti a cambiare collocazione. Il motivo è legato alla nuova edizione di torie Italiane con Eleonora Daniele che tornerà al suo consueto orario. Di conseguenza il programma che attualmente va in onda dalle ore 10 in poi occuperà la fascia del mezzogiorno, sostituendo per due settimane il format che verrà presentato da Antonella Clerici.

Beppe Convertini e Anna Falchi, fino al 18 settembre si dovranno scontrare con i nuovi appuntamenti di Forum di Barbara Palombelli che dopo mesi tornerà di nuovo in diretta. Sicuramente col ritorno del Tribunale televisivo di Canale 5 C’è tempo per subirà un calo d’ascolti.

Antonella Clerici e il messaggio di cordoglio alla collega Benedetta Rossi

Chi segue Benedetta Rossi sa perfettamente che qualche giorno fa la nota food blogger ha perso il suo cane che si chiamava Nuvola. Per tale ragione Antonella Clerici ha voluto esprimere il cordoglio alla collega scrivendo un commento sotto il post che ha condiviso su Instagram. “Come ti capisco, è stato come rivivere l’agonia del mio Oliver. Un abbraccio”, ha scritto la professionista lombarda che inizierà E’ sempre mezzogiorno con due settimane di ritardo.