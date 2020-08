Cecilia Rodriguez dice addio a Ignazio Moser: lui flirta con una nota attrice

Ignazio Moser beccato con Anna Safroncik

Dopo tre anni di intenso amore, la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra essere giunta al capolinea. Come tutti ben sanno la modella e lo sportivo si sono conosciuti all’interno della casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip 2 e da quel momento in poi non si sono più lasciati.

In questo lungo periodo di convivenza i due ragazzi hanno praticamente condiviso tutto postando il loro quotidiano sui loro rispettivi canali social. Addirittura hanno trascorso insieme la quarantena, di conseguenza nessuno si sarebbe aspettato una crisi in questo periodo estivo. Si sono davvero lasciati? Stando a quanto riporta il giornalista Alberto Dandolo sul magazine Oggi, l’ex gieffino avrebbe perso la testa per Anna Safroncik, l’attrice che ha lavorato in diverse fiction Rai e Mediaset.

Anna Safroncik ha fatto perdere la testa al Moser?

Sulla rivista Oggi, il giornalista Alberto Dandolo ha confessato che Ignazio Moser la scorsa notte ha lasciato il Billionaire di Flavio Briatore in dolce compagnia, ossia con l’attrice Anna Safroncik. Stando al magazine tra i due sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata: “Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore?”.

Di conseguenza la relazione sentimentale tra Cecilia Rodriguez e l’ex ciclista sarebbe giunta al capolinea. Ultimamente i due ex gieffini avrebbero avuto delle lite abbastanza accese anche in pubblico al Just Cavalli di Porto Cervo. Da quel momento in poi tra i due non ci sono stati più rapporti. Ma per quale ragione il Moser e la sorella di Belen si sarebbero lasciati? Di recente un altro giornalista ha fatto un’altra rivelazione su loro conto.

Le sorelle Rodriguez di nuovo single

Sembra proprio che Belen e la sorella più piccola Cecilia sono ufficialmente single. A quanto pare la bella Cechu e Ignazio Moser si sarebbero lasciati. Anche la conduttrice di Tu si que vales è tornata libera da quando ha chiuso la reunion col ballerino napoletano Stefano De Martino.

Le ragioni sono ancora sconosciute: infatti sul web e tra i giornali di gossip circolano delle indiscrezioni non confermate, spesso smentite dall’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Mentre il motivo dell’addio tra la Rodriguez Junior e lo sportivo è riconducibile ad un possibile terzo incomodo nella loro relazione.