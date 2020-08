Antonella Elia pronta a perdonare Pietro Delle Piane? L’indiscrezione

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati tra i principali protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. I due, che stavano insieme da poco più di un anno, hanno però deciso di uscire separatamente a causa di comportamenti non corretti da parte di Delle Piane. Anzi, l’uomo ha subìto la decisione della Elia che ha scelto, quindi, di tornare single.

Già un mese dopo il termine del reality dei sentimenti, però, pareva potesse esserci qualche spiraglio per una riappacificazione. D’altro canto, l’attore si è prodigato più volte per dimostrare alla sua ormai ex fidanzata di essere seriamente intenzionato a riconquistarla. La coppia, ad oggi, non si è riunita ma, una voce molto vicina alla Elia, pare confermare che la showgirl torinese è pronta al perdono. Come stanno le cose?

Antonella Elia sofferente per amore

Antonella Elia ha chiesto tempo! Il tempo necessario ad assorbire le delusioni che il comportamento di Pietro Delle Piane a Temptation Island le ha causato. L’uomo si è lasciato un po’ troppo andare con la single Beatrice che ha, addirittura, dichiarato di aver baciato. Ma non solo! Delle Piane ha anche denigrato e offeso profondamente la compagna che si è sentita dare della vecchia, della persona sola, dell’arida, dell’inutile e via discorrendo.

Comprensibile, quindi, un momento di riflessione in cui Antonella Elia sta valutando se perdonare, o meno, Pietro Delle Piane in funzione dell’amore che prova nei suoi confronti. “Deciderò se e quando perdonarlo” aveva dichiarato la donna una volta lasciato Temptation Island. Tutto questo senza, però, escludere eventuali incontri con l’uomo che sono puntualmente avvenuti. I due, infatti, sono stati recentemente paparazzati insieme al mare. Cosa accadrà?

La verità di Manila Nazzaro

A sapere come potrebbero andare, molto presto, le cose è Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia, altra protagonista indiscussa del reality, è sempre stata dalla parte di Antonella Elia e si è, pertanto, espressa sulla sua condizione. “Antonella non è stata bene” ha rivelato la Nazzaro, proseguendo “I primi giorni era un fiume in piena, poi quando Pietro le ha rivolto quelle offese l’ho vista davvero svuotata”.

La compagna di Lorenzo Amoruso, sempre riferendosi ad Antonella Elia, conclude “Oggi sta pensando ancora al loro rapporto, e se deciderà di dare una seconda possibilità a Pietro è giusto che lei lo faccia senza che nessuno si permetta di giudicarla”. Che la Elia abbia timore di essere giudicata nel caso di un eventuale perdono? Lo vedremo.