Pierdavide Carone dopo il tumore, come sta oggi l’ex di Amici?

Era il 2010 quando i fans di Amici di Maria De Filippi si appassionavano alle sue canzoni. Stiamo parlando di Pierdavide Carone, cantautore che, da Amici in avanti, ha fatto molta strada nonostante non abbia vinto il programma. E questo vale sia in qualità di cantante che di autore vero e proprio.

Ricordiamo, infatti, che la canzone con cui Valerio Scanu vinse Sanremo 2010 (Per tutte le volte che..) è stata scritta proprio da Pierdavide Carone. Il ragazzo, reduce da una serie di successi, però, ha dovuto fare i conti con una brutta malattia che l’ha persino costretto alla chemioterapia. Come sta oggi? Vediamolo.

Pierdavide Carone, una carriera brillante sin da subito

Pierdavide Carone è, senza dubbi, uno dei protagonisti più amati delle varie edizioni di Amici di Maria De Filippi. Nonostante non abbia vinto, infatti, le sue canzoni hanno letteralmente spopolato per la loro simpatia, la loro profondità, il loro modo di descrivere la realtà che ci circonda. Quando Scanu vinse Sanremo con la sua canzone lui era ancora nella scuola di Amici ed è stata una delle più belle soddisfazioni della sua vita.

Molto emozionante anche l’ammirazione di alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana come, ad esempio, Lucio Dalla. Proprio con il cantante bolognese, deceduto a Montreux nel 2012, Pierdavide Carone aveva partecipato, pochi mesi della prematura scomparsa di Dalla, al Festival di Sanremo con il brano Nanì. Un brano con cui arrivarono quinti ma che ebbe un altissimo gradimento popolare e radiofonico.

La lotta contro la brutta malattia

Dopo la partecipazione a Sanremo, però, per Pierdavide Carone è iniziato un periodo molto complicato. Il ragazzo, infatti, ha scoperto di avere un brutto tumore che bisognava assolutamente curare. Ed eccolo, quindi, allontanarsi dalle scene musicali per combattere quella che è la battaglia più difficile della sua vita, quella contro la malattia. Adesso tutto è passato, la malattia è stata sconfitta definitivamente e Carone sta bene.

Durante il periodo della malattia, ha raccontato lo stesso Pierdavide Carone, si è sentito sommerso dall’amore e dalla preoccupazione dei fans, della famiglia, degli amici. Tutti tifavano per lui e lo incoraggiavano a lottare il più possibile per sconfiggere il brutto male. Obiettivo raggiunto dato che adesso il ragazzo sta bene e sta tornando con una canzone dal titolo Forza e Coraggio. Un vero e proprio inno a non arrendersi mai perché la rinascita, come Carone ha spesso sotenuto, prima o poi arriva.