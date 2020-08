Davide Basolo deluso ed amareggiato, cos’è successo? (Foto)

Davide Basolo è stato tra i principali protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Nonostante la sua partecipazione sia durata poco più di un mese, il mistero creatosi attorno al suo personaggio, l’Alchimista, ha affascinato tutti. Anche Giovanna Abate, ragazza che corteggiava, sembrava molto colpita dal ragazzo misterioso che è stata ad un passo dallo scegliere.

Peccato che poi, alla fine, la Abate abbia preferito Sammy Hassan con cui, però, la storia è finita dopo pochissimi giorni. Si era vociferato insistentemente che Davide Basolo, per la sua educazione ed il suo carattere, sarebbe stato il prossimo tronista della trasmissione. Adesso che, però, i nomi dei possibili tronisti (tre ragazzi tra cui il pubblico sceglierà il tronista) sono noti, la delusione per l’ex corteggiatore è molto forte.

Davide Basolo, niente trono per lui

Se i fans del ragazzo e i telespettatori di Uomini e donne, in generale, avevano creduto che Davide Basolo potesse davvero diventare tronista, anche il ragazzo deve averci creduto. L’ex Alchimista, infatti, ha mostrato tutta la sua delusione, nelle ultime ore, per la decisione di Maria De Filippi di non offrirgli il trono. Le speranze di Basolo di poter trovare l’amore all’interno del dating show di Mediaset, quindi, paiono sfumare per sempre.

Davide Basolo non ha nascosto assolutamente la sua delusione per questa mancata possibilità. “A volte anche il sale sembra zucchero” ha affermato, lasciando intendere un chiaro riferimento alla trasmissione di Maria De Filippi. Insomma, l’invito ai fans è quello di non credere sempre a tutto ciò che si scrive perché non sempre si tratta della verità. Cos’ha voluto dire il ragazzo?

I sentimenti per Giovanna

E Giovanna Abate che ruolo ha, ancora, nella vita di Davide Basolo? Nonostante sia passato diverso tempo dalla non scelta e dalle lacrime in studio, il ragazzo è di certo ancora molto legato alla bella Giovanna. Nonostante non lo dica in maniera palese, i suoi scatti o, meglio, le sue didascalie spesso sembrano richiamare proprio a lei. Emblematica una delle ultime foto accompagnata dal testo “Ti dedico il mio silenzio”.

I pensieri di Davide Basolo per Giovanna Abate, però, non passano di certo inosservati e sono in molti i fans che lo esortano a riprovare a conquistare la ragazza. “Vattela a riprendere” sembra commentare urlando qualcuno. Cosa accadrà adesso? Non è chiaro! Basolo non sarà certamente sul trono, almeno a settembre. Arriverà in seguito? E cosa accadrà con Giovanna? Si vedrà!