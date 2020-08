Barbara D’Urso diventerà zia, la sorella Eleonora aspetta un bambino: l’annuncio su IG [FOTO]

Barbara D’Urso diventerà zia

Ebbene sì, molto presto Barbara D’Urso diventerà zia: la sorella più piccola che si chiama Elenora aspetta un bambino. A dare la lieta novella ci ha pensato quest’ultima attraverso un post sul suo account Instagram. Il pancino dell’attrice era abbastanza evidente, tuttavia solo in pochi erano a conoscenza della sua gravidanza. La congiunta della conduttrice sarebbe già al sesto mese, stando agli hashtag utilizzati.

Inoltre la donna ha confessato anche il nome e il sesso del nascituro: è una femminuccia e si chiamerà Sofia. Quindi la 44enne partenopea è venuta a conoscenza che dentro di sé stava crescendo una creatura proprio qualche giorno prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Una scoperta che Eleonora D’Urso ha vissuto durante la quarantena. Quindi mancherebbero solo tre mesi, e Carmelita potrà conoscere e abbracciare la sua nipotina.

Eleonora D’Urso è incinta della piccolo Sofia: l’annuncio su Instagram

Barbara D’Urso di certo sarà in fermento perché in autunno diventerà zia. Al momento non conosciamo altre informazioni sulla gravidanza della sorella Eleonora, ma di certo dopo l’annuncio fatto su Instagram in tanti si interesseranno sulla sua gravidanza. La conduttrice Mediaset che molto presto tornerà in tv di certo sarà al settimo cielo che quello che avverrà molto presto.

Dal post pubblicato da Eleonora, si può capire che in famiglia c’è una grande felicità. “A quanto pare… scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta”, ha scritto l’attrice napoletana sotto lo scatto che la mostra con un pancino già abbastanza evidente. (Continua dopo il post)

Barbara ed Eleonora D’Urso in televisione con La Dottoressa Giò

Per alcuni anni Barbara ed Eleonora D’Urso non hanno avuto rapporti tra sorelle, ma per fortuna poi si sono ritrovate. Nel 2016 conduttrice di Canale 5 ha preso parte al matrimonio della congiunta con Michele. Successivamente si sono riviste anche sul posto di lavoro, ovvero ha deciso di farle fare una parte nella fiction Mediaset La Dottoressa Giò.

Poi la’ha voluta intervistare nel salotto di Domenica Live. Quindi, a settembre è possibile che Lady Cologno decida di intervistare la sorella più piccola nei suoi format per spiegare al pubblico da casa come procede la sua gravidanza e fare due chiacchiere davanti alle telecamere.