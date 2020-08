Loredana Lecciso radiata dall’ordine dei giornalisti, la sua verità: ‘è tutto da vedere’

Loredana accusata di morosità e violazione del decoro professionale

Non è di sicuro un fatto recente, ma vista la sua popolarità e i vari gossip è giusto fare chiarezza. L’Ordine dei giornalisti della Puglia ha radiato nel 2005 Loredana Lecciso per morosità. L’attuale compagna di Al Bano ha avuto alcuni problemi e il Consiglio dell’Ordine dopo un procedimento per ‘violazione del decoro professionale” ha preso la sua decisione.

Loredana Lecciso è stata radiata per non aver pagato per due anni le quote associative. L’altro procedimento avviato nei suoi riguardi non è stato esaminato perchè non si è presentata.

Loredana Lecciso radiata dall’ordine dei giornalisti

La compagna di Al Bano si è sempre giustificata per quanto accaduto, spiegando che è stata una semplice distrazione. «E’ stata una svista. Il pagamento per essere in regola è minimo, è ovvio che non me ne sono resa conto. Domani vedrò come risolvere la situazione”.

Loredana Lecciso ha commentato così la decisione dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia di radiarla per morosità. Per quanto riguarda l’altro procedimento invece a suo carico, avviato dall’Ordine per “violazione del decoro professionale”, la showgirl ha detto: “E’ tutto da vedere”. Ad oggi, nonostante la questione si sia conclusa, Loredana non è più giornalista e come ben sappiamo si occupa di altro.

La show girl salentina e Al Bano pronti alle nozze

Dopo tante incomprensioni e vari tira e molla tra Al Bano e Loredana Lecciso è tornato il sereno. Complice del loro riavvicinamento il lockdown dovuto alla pandemia da covid ma anche dal fatto che Romina Power è lontana.

Loredana Lecciso sembra essersi ripresa il ‘posto d’onore’ nella tenuta di famiglia. Oggi il settimanale Nuovo ha raggiunto un amico del popolare cantante di Cellino San Marco e quest’ultimo ha fatto un’interessante rivelazione. Pare che la coppia a breve farà molto felici i tantissimi fan. Per quale motivo?

Udite, udite Carrisi potrebbe convolare di nuovo a nozze. In pratica l’uomo ha rivelato in anteprima al magazine diretto da Riccardo Signoretti che entrambi sarebbero pronti a fare il grande passo: “Il prossimo passo saranno le nozze…” . Per ora, sullo scoop non si hanno certezze ma già in passato sia Loredana che Al Bano avevano già espresso questo desiderio. Per ora non resta altro che attendere.