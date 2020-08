Francesca Pascale, le parole al vetriolo: “Silvio Berlusconi? Mi ha tradita e liquidata…”

Francesca Pascale e la storia avuta con Berlusconi

Qualche tempo fa, dopo una relazione sentimentale durata ben otto anni, Francesca Pascale e Silvio Berlusconi hanno deciso di dividere le loro strade. Una separazione abbastanza chiacchierata e discussa.

L’ex Premier e leader di Forza Italia ad oggi è legato alla deputata Marta Fascina, la ragazza invece è stata fotografata in atteggiamenti intimi con la nota cantante Paola Turci. Il giorno dopo la chiusura del flirt, la Pascale aveva fatto delle confessioni sui suoi sentimenti a proposito della vicenda. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato la donna sul suo ex e le ultime news sulla sua possibile nuova compagna.

Le parole al vetriolo contro l’ex Premier Silvio Berlusconi

L’ex Premier Silvio Berlusconi e Francesca Pascale qualche tempo fa hanno annunciato alla stampa di aver chiuso la loro relazione sentimentale in modo pacifico. Infatti nessun rimorso tra i due, conservando la stessa stima e affetto che aveva caratterizzato i loro otto anni insieme. La donna, chiamata in causa sulla vicenda durante la quarantena da Coronavirus, ha cercato in tutti i modi di cambiare argomento non rispondendo alle domande dei giornalisti.

Infatti si è giustificata dicendo che l’Italia in quel momento si trovava in mezzo a questioni ben più importanti della sua rottura con l’ex Presidente del Consiglio. “Ritrovarmi tradita, a 35 anni, e liquidata, da un compagno così amato che ne ha 83. Eppure lo rivendico, a costo di qualunque sfottò”, aveva detto la Pascale.

Francesca Pascale si consola con Paola Turci

A quanto pare le voci del tradimento di Silvio Berlusconi ai danni di Francesca Pascale con l’attuale compagna Marta Fascina, è un’indiscrezione che è stata confermata anche da persone che conoscono benissimo l’ex coppia. Ma nell’ultimo periodo pare sembra che l’ex del Cavaliere si sia riconsolata.

Infatti di recente è stata paparazzata nelle meravigliose acque del Cilento a bordo di un yacht molto lussuoso, in compagnia della cantante Paola Turci. Le due donne si baciavano anche se al momento non hanno ancora confermato la storia d’amore. Tuttavia l’ex naufraga Vladimir Luxuria ha confessato che la Pascale non si sarebbe arrabbiata ed innervosita per gli scatti postati su un noto magazine di pettegolezzi che mostra il loro primo avvistamento in barca.