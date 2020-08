Maria De Filippi svela alcuni retroscena su Giulia De Lellis, Emma Marrone e due cantanti di successo scartati ai provini di Amici

La conduttrice ha fatto delle dichiarazioni curiose su ex concorrenti di Amici, Giulia De Lellis e ha parlato degli errori fatti nel talent

Maria De Filippi: il rapporto con gli ex concorrenti di Amici e gli errori commessi

Maria De Filippi è sempre molto presente con i ragazzi che partecipano ad Amici. Infatti, come ha ammesso lei stessa nella seconda parte della lunga intervista per Gente, i concorrenti non possono vedere nessuno per mesi e come unico punto di riferimento hanno lei. Tra loro, quindi, si crea un rapporto speciale.

A domanda con chi è rimasta più legata non ha voluto rispondere, ovviamente, perchè fare alcuni nomi avrebbe ferito gli altri. Ma con chi è rimasta legata c’è sempre stata anche dopo il programma. Lei ha fatto l’esempio di Emma Marrone e Alessandra Amoroso, ma anche di Gaia Gozzi. Tutte e tre all’inizio le hanno sempre fatto ascoltare le canzoni nuove chiedendo un parere.

Tuttavia, Maria ha anche ammesso gli errori fatti durante gli anni. Non è una novità che Arisa e Ultimo siano passati da quegli studi ma che non siano stati presi. Ecco, sull’argomento la conduttrice ha detto che si è trattato di veri errori perchè poi entrambi hanno avuto grande successo. Chi si occupava di selezionare i talenti non li ha nemmeno fatto andare alla sua valutazione: Arisa è stata eliminata dopo appena due strofe, Ultimo ha fatto qualche step in più, ma senza risultato.

La curiosità su Emma Marrone

Parlando di Emma, dopo aver ammesso che è stata proprio lei a dirle della storia di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ha anche svelato un altro retroscena. La cantante non l’ha mai rivelato ma nel corso degli anni è sempre stata chiamata a fare il giudice di altri talent come The Voice e X Factor ma ha sempre rifiutato perchè non si sentiva pronta. Quest’anno, invece, Emma ha chiamato Maria, le ha chiesto che cosa ne pensava di X Factor e la conduttrice le ha detto di andare.

Il caso Giulia De Lellis

Maria De Filippi ha conosciuto Giulia De Lellis quattro anni fa a Uomini e Donne quando corteggiava Andrea Damante e ha capito che aveva “qualcosa in più, un piglio importante, un carattere forte e intelligente“, ma sicuramente non si aspettava tutto questo seguito. Non voleva neanche scrivere il libro, ma Maria l’ha spinta a farlo, non per farla diventare scrittrice, ma per permetterle di raccontare a chi la segue la sua vita.