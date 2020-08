Uomini e Donne: le prime indiscrezioni della nuova stagione

Tra poco tornerà il dating show di Maria De Filippi con i protagonisti del trono classico e over. Ma cosa dobbiamo aspettarci nella nuova stagione? Ecco le ultime indiscrezioni

Uomini e Donne: presto la prima registrazione

I telespettatori affezionati di Uomini e Donne stanno aspettando con curiosità la prossima stagione del programma. L’ultima si è conclusa in un modo un po’ particolare. La redazione ha dovuto fermarsi a causa della diffusione del Coronavirus, ha sospeso la programmazione per alcune settimane per poi tornare con un format nuovo: conoscere persone tramite chat. Le nuove protagoniste di questa modalità sono state Giovanna Abate e Gemma Galgani.

Poi i protagonisti sono tornati in una formula mista in cui trono over e trono classico erano mescolati tra di loro. Una formula vincente stando ai dati di ascolto registrati nel mese di maggio. I telespettatori si aspettavano di vedere ancora tale modalità, ma potrebbe non essere così.

Nel frattempo nel web si è diffusa velocemente la notizia che Maria De Filippi e i protagonisti del programma si troveranno a registrare le prime puntate il 27 agosto. Se andate avanti a leggere l’articolo vediamo insieme quali sono le prime indiscrezioni e novità della nuova stagione 2020/2021 di Uomini e Donne.

Le novità

Come vi avevamo già informati qualche giorno fa, la redazione ha deciso di selezionare tre ragazzi che potrebbero diventare i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Tuttavia, solamente due di loro avranno la possibilità di sedersi sulla sedia rossa e sarà il pubblico a decidere chi esprimendo la preferenza tramite il sito WittyTv. I tre ragazzi sono Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda. Avete già deciso chi vi piace di più?

Le ultime indiscrezioni

Ad oggi, ad ogni modo, corre voce che Maria De Filippi abbia scelto la prima tronista transessuale e che i tronisti saranno quattro. Ma la pagina dedicata al programma Uomini e Donne Classico e Over, sempre ben informata, ha anche rivelato che si parla di un inizio con formula mista.

Infatti, pare che la prima settimana ci saranno i protagonisti del trono classico e del trono over tutti insieme, anche perchè tanto spazio sarà dato, come ogni anno, alle coppie di Temptation Island e ai confronti con i single. Dopo di che, i giovani e i meno giovani torneranno ad essere divisi? Se l’indiscrezione dei quattro tronisti dovesse essere vera, è molto improbabile che si mantenga la formula mista, non credete?