Antonio Moriconi di Uomini e Donne accusato duramente sui social

Antonio Moriconi preso di mira a causa delle foto della nuova fidanzata

Antonio Moriconi è finito al centro del delirio sui social a causa dei contenuti che pubblica sul profilo Instagram personale, in particolar modo le foto della nuova fidanzata Iulia Sciumè. Proprio qualche giorno fa i due ragazzi hanno rivelato di essere una coppia, hanno quindi pubblicato diverse foto, soprattutto Antonio che a quanto pare ama mettere in mostra il corpo stupefacente della ragazza.

Proprio per questo gli hater ed i follower in generale lo accusano di essere esagerato. In molti hanno affermato che non fa altro che mostrare “tette e c*lo” della ragazza come se non avesse altro di cui vantarsi. Lo hanno quindi invitato a smetterla perché in pochissimi giorni ha stancato.

Antonio Moriconi reagisce e blocca tutti coloro che hanno avuto da ridire e lo hanno attaccato

Antonio Moriconi non ha reagito ai commenti, nel senso che ha preferito non commentare per evitare di inasprire la polemica. Poi però ha deciso di bloccare tutti. Successivamente ha affermato che se c’è una cosa che lo infastidisce sono o commenti inutili, medievali, lasciati soltanto per prender parte ad un qualcosa. Insomma i commenti di coloro che non apprezzano e si soffermano sempre sulle stesse cose. Il ragazzo si riferiva all’ultima foto pubblicata, sull’aereo, lei è seduta su di lui. Ciò che i follower hanno notato più di ogni altra cosa non è stata la tenerezza di quello scatto, ma le gambe ed il seno in bella mostra.

A questo ha avuto da ridire qualcuno degli hater che ha spiegato che probabilmente la reazione comune ha un senso ed una motivazione reale. Non era la prima foto della ragazza di adozione siciliana quasi totalmente nuda, senza ritegno sui social. La loro reazione è arrivata dopo più foto sgradevoli.

Poco rispetto per le donne e Antonio risponde così…

Ovviamente su di lei è stato detto di tutto, sul carattere, sul modo in cui si fa trattare dal suo fidanzato. In tanti ne hanno approfittato per riaprire il tema tanto amato sul rispetto nei confronti delle donne. Antonio ha invece puntato il dito contro tutte quelle donne e che urlano inneggiando al femminismo, al rispetto per il “sesso debole”.

Poi però sono loro stesse a commentare nel modo peggiore, a toccare negativamente le altre donne, a dire le peggio cose, anche per il nulla. Ovviamente nemmeno questa reazione è piaciuta al popolo di instagram che si aspettava invece un po’ più di umiltà.