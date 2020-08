Maria De Filippi, il retroscena: “A Giulia De Lellis è scoppiato in mano…”

Maria De Filippi parla di Giulia De Lellis

Nel nuovo numero del magazine Gente è contenuta una lunga intervista a Maria De Filippi che al momento si trova in vacanza ad Ansedonia. La conduttrice pavese che molto presto tornerà sul piccolo schermo con i suoi format di successo, parlando con il giornalista ha fatto un bilancio della sua carriera e dei talenti che ha lanciato in questi anni.

“L’unica domanda a cui non posso rispondere, si scatenerebbe l’inferno”, ha asserito la consorte di Maurizio Costanzo che non si è voluta sbilanciare per non creare delle tensioni. Tuttavia, la professionista di casa Mediaset un nome lo ha fatto ed è quello di Giulia De Lellis, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che al momento è di nuovo in crisi col fidanzato Andrea Damante.

Queen Mary e gli abbagli presi negli anni

Ricordando il primo approdo di Giulia De Lellis a Uomini e Donne, Maria De Filippi intervistata da Gente ha detto: “C’era un qualcosa in più: un piglio importante”. La professionista pavese, però, ha sottolineato che nemmeno l’ex gieffina si sarebbe aspettato un grande successo e popolarità dopo l’uscita dal dating show di Canale 5. Per tale ragione la moglie di Maurizio Costanzo ha asserito: “Il successo le è scoppiato in mano”.

Nel corso della lunga chiacchierata col giornalista, la regina della televisione italiana ha parlato anche delle cantonate che lei e il suo staff hanno preso in questi anni. In particolare su Amici, la donna ha detto che anni fa hanno scartato Ultimo ed Arisa, poi diventati delle icone della musica italiana. “Qualche toppa l’abbiamo presa negli anni”, ha ammesso la conduttrice di casa Mediaset.

Maria De Filippi e il suo grande desiderio di diventare nonna

Intervistata dal periodico Gente, Maria De Filippi ha parlato pure della sua grande voglia di diventare nonna. Se il figlio Gabriele Costanzo dovesse darle un nipotino sarebbe lei di certo sarà pazza di gioia. Mentre sul marito Maurizio, la professionista pavese ha detto che il loro legame è sempre molto solido e ferreo.

Tutti e due vivono di passione che nel loro caso significa lavoro. Nemmeno durante la quarantena da Covid-19 si sono fermati lavorando con tenacia adattando il loro format televisivi all’emergenza del momento.