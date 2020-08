Federico Fashion Style, nuova linea di bambole: ecco quanto costano [FOTO]

Il grande successo di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style, grazie ai social e alle sue trasmissioni televisive su Real Time è il parrucchiere più famoso del piccolo schermo. Federico Lauri, è questo il suo vero nome, dopo il successo ottenuto col il suo format Il salone delle meraviglie, la sua carriera è schizzata alle stelle diventano una vera e propria icona. Infatti, grazie ai compensi ricevuti in tv, l’uomo è stato in grado di inaugurare numerosi saloni in giro per il nostro Paese.

Ma l’hair stilyst originario di Anzio non si è fermato qui, infatti di recente si è voluto cimentare in una nuova esperienza professionale. Dal salone di bellezza ai negozi di giocattoli. Infatti da poco è stata lanciata la prima linea di bambole targata Federico Fashion Style. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Il parrucchiere di Anzio lancia una linea di bambole

Federico Fashion Style è un fiume in piena. Infatti, dopo aver raggiunto il successo grazie al format tv, Il salone delle meraviglie, ha deciso di gettarsi in una nuova avventura professionale. Infatti, di recente è stata lanciata la sua collezione di bambole. “Per chi sogna di aprire un salone“, sono queste le dichiarazioni del parrucchiere dei vip durante l’inaugurazione della sua nuova linea di giocattoli.

Al momento, le bambole che possono essere acquistate sono di due tipi: la collegiale e la sposa. Inoltre, all’interno della confezione sono presenti pure i vari attrezzi del mestiere, quindi: phon, piastre, pettini ed extension. Le bambole in questione hanno un’altezza di circa 80 centimetri. Ma quanto costano? (Continua dopo la foto)

Il presso delle bambole lanciate da Federico Fashion Style

Il costo della linea di giocattoli lanciata dal famoso hair stilyst Federico Fashion Style è di 60 euro per la sposa, mentre 40 euro per la collegiale. Con molta probabilità ad ispirare la fantasia del noto parrucchiere dei vip è stata la figlia.

Stiamo parlando di Sophie che ha soli tre anni, nata dalla relazione sentimentale con la compagna Letizia. In poche parole, l’onda del successo è sempre in ascesa per Federico Lauri che di recente si è mostrato al fianco della storica opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari.