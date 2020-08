E’ guerra tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso? Caos in casa Mediaset

E’ guerra tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso? Questa è l’impressione che ormai da tempo hanno i fan delle due regine della tv. A lanciare però un vero e proprio scoop il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Sul noto rotocalco si parla di un clima non affatto sereno a casa Mediaset che vede protagonista le due donne. Ma cosa sarà successo?

Maria De Filippi e la D’Urso ai ferri corti?

Le indiscrezioni che riguardano Barbara D’Urso e Maria De Filippi sono molto precise. In molti di sicuro avranno notato che i protagonisti di uomini e donne non vanno mai nei salotti della D’Urso. Stando alle chicche di gossip riportate proprio da Signorini pare che dietro i non inviti di Carmelita ci sia proprio un imposizione da parte della De Filippi.

Maria, non avrebbe gradito il modo in cui si è parlato dei suoi beniamini nei salotti di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Inoltre, pare anche che la bella conduttrice napoletana non guardi i programmi della collega e quelli di Paolo Bonolis.

Barbara D’Urso non guarda i programmi della collega

Un altro indizio che ‘condanna’ Barbara D’Urso è stato svelato da Giuseppe Candela, giornalista de Il fatto Quotidiano. Quest’ultimo ha fatto sapere direttamente su Twitter che Carmelita guarda i film su Rai 1 mentre la collega Maria va in onda il sabato con C’è posta per te. Lo stesso anche quando c’è Bonolis. Ovviamente, il suo tweet ha fatto il giro del web e sopratutto ha fatto storcere il naso ai più curiosi. Sarà vero o si tratta semplicemente di una battuta?

L’opinione dei fan sull’ipotetica lite

Il tweet di Candela su Barbara D’Urso e Maria De Filippi come già detto in precedenza non è passato inosservato. Da un lato c’è chi crede alla lite, dall’altro, invece, c’è chi accusa direttamente il mittente. Il giornalista vuole solo visibilità e odia le donne. ” Non c’è nessuna antipatia tra Barbara D’Urso e Maria De Filippi, sono due regine della tv e non hanno nulla a invidiarsi, ha scritto qualcuno.

Inoltre, i più attenti hanno notato anche un altro piccolo dettaglio. Fino allo scorso anno la D’Urso elogiava continuamente la De Filippi adesso no, perchè? Per ora possiamo dire che queste sono solo supposizioni e la maggior parte provengono dal web.