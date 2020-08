Un posto al sole, spoiler 17-21 agosto 2020: Eugenio confessa tutto a Viola

Da non perdere le puntate di Un posto al sole in onda la prossima settimana su Rai 3 dal 17 al 21 agosto 2020. Marina e Fabrizio vivranno la loro storia d’amore senza alcun impedimento e la Giordano sembrerà rinascere dopo un lungo periodo difficile. La cosa non piacerà a Ferri, che si accorgerà di quanto senta la mancanza della donna che ha sempre amato e che non è mai riuscito a dimenticare.

Nel frattempo, vedremo Eugenio e Viola in crisi. Stando alle anticipazioni della soap Un posto al sole, il magistrato non ce la farà più a tenere nascosta la verità e così si farà coraggio, raccontando alla moglie cosa è successo con Susanna. La giovane avvocatessa, dal canto suo, non sarà così sicura di voler convolare a nozze con Niko. Problemi anche per Cutugno, che avrà un assurdo e disastroso primo appuntamento con Dolly. Come faranno ora Mariella e Guido a ridargli fiducia nell’amore?

Un posto al sole, trame settimanali dal 17 al 21 agosto 2020

Viola, dopo aver ascoltato la confessione di Eugenio, resterà senza parole. La Bruni incontrerà una persona che non farà altro che peggiorare il suo stato d’animo… si tratta proprio di Susanna? Nelle puntate di Un posto al sole della prossima settimana inoltre, Nunzia rivelerà a Clara un segreto che è rimasto celato durante tutti questi anni. Cutugno invece proverà a vestire i panni del perfetto seduttore dopo aver avuto un appuntamento disastroso con Dolly.

Continuando con le anticipazioni settimanali di Un posto al sole, Filippo verrà a sapere che Leonardo è ancora invischiato con la vendita della droga. Infuriato, correrà da Serena per metterla al corrente di quanto scoperto e si farà promettere che Irene dovrà stare lontano dal giovane. Sarà un colpo molto duro per la Cirillo, che aveva iniziato a sorridere di nuovo dopo la fine del matrimonio con Filippo.

Susanna ha dubbi sul matrimonio con Niko

Dopo quanto accaduto con Eugenio, Susanna non sarà così convinta di sposare Niko ma proverà a non far trapelare la sua ansia. Filippo e Serena avranno un acceso diverbio nelle puntate settimanali di Un posto al sole, che porterà il Sartori a prendere una decisione drastica. Tregara invece proverà a fuggire, sentendosi braccato da Nicotera e i suoi uomini.

Infine, nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 17 al 21 agosto 2020, Viola rifletterà sul suo matrimonio. Eugenio ha tradito la sua fiducia, sarà davvero l’uomo giusto per lei? Anche Clara avrà modo di pensare alla sua turbolenta relazione con Alberto.