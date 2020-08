Georgette Polizzi, ecco come è costretta a fare il bagno a causa della malattia che l’ha colpita

Georgette Polizzi, il dramma sclerosi multipla continua

Georgette Polizzi ha scoperto di avere la sclerosi multipla ormai da tantissimo tempo. Un male che è arrivato all’improvviso e che allo stesso modo le ha cambiato totalmente la vita, oggi combatte con tanta forza e coraggio. Sono giorni difficili per lei che non si diverte più come faceva prima. Va al mare, ma per poter entrare in acqua e rinfrescarsi ha bisogno di aggeggi che mai avrebbe potuto immaginare di dover usare.

Così si mostra in acqua mentre fa un bagno nel mar Mediterraneo insieme al marito Davide Tresse. Ha un salvagente e si tiene alle corde legate alla barca. Sotto la foto scrive che le cose cambiano improvvisamente. Prima della malattia lei e Davide facevano bagni lunghissimi, gare di nuoto, apnea e tanto altro. Lei sapeva nuotare benissimo, lo stile libero era parte della sua vita. Adesso invece ha bisogno di un salvagente per poter stare al fresco. (Continua dopo la foto)

Georgette Polizzi sfida dopo sfida la donna è riuscita ad alzarsi e a lasciare indietro i brutti ricordi

Georgette Polizzi afferma che la vita è una sfida continua, un insieme di difficoltà contro le quali combattere giornalmente. Ciò che le permette di farlo senza troppi problemi o angoscia è la presenza del marito senza del quale non potrebbe vivere. Oggi non ha assolutamente il controllo del suo corpo, si stanca subito, nonostante questo, per lei le vacanze sono bellissime. Tutto grazie a Davide che non le fa pesare nulla. Non la lascia un attimo da sola, sta sempre al suo fianco, la riempie di baci dimostrandole di amarla come prima se non di più.

La ragazza è nata il 21 maggio del 1982 a Vicenza, è una fashion stylist, influencer, tanto conosciuta sui social, soprattutto dopo la partecipazione a Temptation Island. La sua infanzia è stata tanto difficile, poi si è piano piano ripresa, la vita le ha fatto diversi regali.

Fino a qualche anno fa tutto andava bene, poi ha scoperto di avere questa brutta malattia. Ha vissuto il tutto in modo devastante. È stata difficile ma c’è riuscita. Ha accettato la sua nuova vita e le condizioni a cuì deve sottostante. A partire dal dover necessariamente stare sulla sedia a rotelle.

La perdita dei genitori è stato l’ennesimo schiaffo per lei

Insomma tanti avvenimenti hanno fatto sì che la donna dimostrasse di essere forte, anche a se stessa. Uno dei tanti è stato la morte dei genitori, per lei un fulmine a ciel sereno. Anche in questo caso Davide non è mai mancato e le ha dato tutto il supporto necessario.