Tempesta d’amore, spoiler 17-21 agosto 2020: Nadja viene scoperta

Cosa accadrà nelle puntate di Tempesta d’amore in programmazione su Rete 4 nella settimana dal 17 al 21 agosto 2020? Al centro dell’attenzione ci sarà ancora la morte di Romy e i misteri che nasconde. Christoph si ricorderà improvvisamente che, mentre era in coma, Annabelle gli aveva parlato. Niente di strano, se non fosse che la donna gli aveva detto di essere la responsabile del decesso della povera ragazza, sebbene la vittima reale fosse Denise.

Negli episodi di Tempesta d’amore della prossima settimana, Christoph non saprà se credere ai suoi ricordi, ma Michael lo rassicurerà a dovere. Per fortuna, i Sonnibichler potranno tirare un sospiro di sollievo, rientrando a casa. Ad accoglierli ci sarà una bellissima sorpresa. Bela infatti avrà l’opportunità di conoscere una cantante che segue da tempo.

Tempesta d’amore anticipazioni dal 17 al 21 agosto 2020 su Rete 4

Bela non potrà credere ai suoi occhi quando vedrà la cantante davanti a lui. Alfons, capendo quanto la giovane sia famosa, le proporrà di esibirsi anche in albergo ma le cose non andranno come previsto. Stando agli spoiler della soap opera Tempesta d’amore, Nadja verrà incastrata da Dirk. L’uomo le dirà di essere certo che sta fingendo la sua gravidanza e di averne le prove. Spaventata, Nadja penserà bene di sedurre Dirk, così da fargli tenere la bocca chiusa.

Come raccontano le anticipazioni di Tempesta d’amore, Christoph si farà coraggio ripensando alle parole di Michael, che gli dirà di come sia possibile che alcuni pazienti riescano a ricordare alla perfezione interi stralci di discorsi anche in stato di coma. Christoph dirà così a Linda tutta la verità: Romy è stata avvelenata da Annabelle.

Christoph affronta Annabelle

Christoph, deciso a vendicare la morte di Romy, affronterà Annabelle, dicendole di essersi ricordato della sua confessione. La donna rimarrà senza fiato e inizierà seriamente a preoccuparsi. Il suo piano sarà tremendo: come rivelano le anticipazioni delle puntate di Tempesta d’amore in onda la prossima settimana, proverà a sedurre Paul, così da catturare la sua attenzione. Ci riuscirà?

Infine, le anticipazioni degli episodi di Tempesta d’amore in programmazione su Rete 4 dal 17 al 21 agosto 2020 svelano che Dirk continuerà a pressare Nadja. L’uomo la coglierà il flagrante mente sta tentando di rubare una video ecografia in ospedale, così da ingannare Tim che, davanti a quelle immagini, proverà una commozione profonda. Ormai, pare che la sua storia d’amore con Franzi sia solo un lontano ricordo. Nadja non avrà infatti alcuna intenzione di lasciare perdere il suo piano per avere Tim.