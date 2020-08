Il Paradiso delle signore, trame 17-21 agosto 2020: patto tra Silvia e Clelia

Inizia una nuova settimana con gli amati protagonisti della soap opera Il Paradiso delle signore, che andrà in onda su Rai 1 dal 17 al 21 agosto 2020. Federico sarà contento di aver dato il suo contributo al grande magazzino e finalmente tornerà a sorridere dopo il brutto incidente che gli ha causato la paralisi alle gambe. Il ragazzo però non sa che i suoi genitori gli stanno nascondendo un’amara verità, anche se ha intuito che tra i due c’è una crisi in atto.

Nelle puntate settimanali de Il Paradiso delle signore vedremo una strana alleanza: Silvia e Clelia, rivali in amore, uniranno le forze per non far cadere Luciano nella morsa degli strozzini. Il ragioniere, disposto a tutto pur di pagare la costosa operazione che potrebbe salvare le gambe a Federico, ha maturato l’idea di rimediare soldi in maniera poco consona.

Il Paradiso delle signore trame dal 17 al 21 agosto 2020 su Rai 1

C’è aria di festa al grande magazzino, visto che Pasqua si avvicina. La Venere Laura porterà delle bellissime uova decorate a Il Paradiso delle signore decorate da lei stessa e si scoprirà che in passato era una pasticciera. Intanto, Marta e Vittorio incontreranno Don Saverio, che benedirà la loro abitazione. La coppia ora è pronta ad affrontare la realtà, con il desiderio costante di avere presto un figlio. Il destino li accontenterà?

Nel frattempo, ci sarà maretta tra Agnese e Gabriella a Il Paradiso delle signore. Le due non riescono a parlarsi per via della situazione che si è creata tra la Rossi e Salvatore. Laura invece accetterà di realizzare cento uova di cioccolata per la clientela ma sarà costretta a mentire per prendere tempo, anche se la Venere troverà aiuto in una persona a lei vicina.

La confessione di Roberta

Continuando con le trame de Il Paradiso delle signore, vedremo Marcello confidare a Roberta il fatto che Federico potrebbe aver capito che tra loro è successo qualcosa. In effetti, sarà proprio Roberta che confesserà al fidanzato del bacio con il Barbieri. Federico ne sarà molto deluso. Nel mentre, Laura verrà aiutata da Agnese a finire le uova per i clienti da consegnare nel giorno di Pascqua.

Infine, nelle puntate della soap Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 17 al 21 agosto 2020 su Rai 1, Adelaide e Umberto avranno una notte di passione, anche se la contessa si sposerà comunque con Achille il giorno seguente. Il Guarnieri si farà coraggio e la saluterà prima della sua partenza per il viaggio di nozze.