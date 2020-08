Ignazio Moser sbotta su Instagram: “Stanno girando delle gran putt**ate…” (FOTO)

Poco fa Ignazio Moser ha deciso di rompere il silenzio su Instagram parlando, finalmente, di tutto ciò che è accaduto con Cecilia. In questi giorni si sta molto dibattendo di questa vicenda e tutti sono curiosi di sapere se tra i due sia davvero finita oppure no.

Considerando il peso mediatico che ha avuto questa indiscrezione, l’ex gieffino ha voluto mettere i puntini sulle i. Nello specifico, ha messo a tacere tutti coloro i quali si sono permessi di parlare della vicenda senza sapere cosa sia successo realmente.

Lo sfogo su Instagram di Ignazio Moser

Dopo giorni di rumors, uno dei membri della coppia Cecilia Ignazio ha deciso di rompere il silenzio su Instagram e si tratta di Moser. Il giovane ha registrato delle IG Stories dove ha adoperato anche un tono parecchio severo. Il protagonista ha detto di aver letto in questi giorni i vari articoli che sono stati pubblicati sul suo conto e su quello della sua compagna (o presunta ex) ed ha replicato. A suo avviso, tutto quello che è emerso fino a questo momento non è che una grande bufala.

Il figlio del famoso ciclista ha, dunque, smentito categoricamente ogni indiscrezione emersa in questi giorni asserendo che la verità sia un’altra. Ad ogni modo, il protagonista dello sfogo non è voluto entrare nel merito della vicenda, sta di fatto che si è limitato a dire che, quando ci sarà qualcosa da rivelare, sarà lui il primo a farlo. Fino a quel momento, però, tutti i “giornalisti” che hanno trattato la questione, dovrebbero tacere. (Continua dopo la foto)

Il gesto di Cecilia

Il suo attacco, dunque, è stato essenzialmente verso i responsabili degli articoli trapelati in questi giorni. Ricordiamo che il settimanale Chi ha sganciato la bomba inerente la fuga di Cecilia dalla Sardegna. In particolare, pare che la donna abbia terminato in anticipo la sua vacanza a causa di discussioni troppo accese con il suo compagno. Stando a quanto rivelato da Ignazio Moser nelle sue Instagram Stories, però, questa sarebbe una bugia.

Nel frattempo, la Rodriguez sta adoperando un comportamento decisamente diverso. La donna, infatti, sta tacendo sulla questione e sta continuando a pubblicare contenuti come se nulla fosse. Proprio poche ore fa ha pubblicato uno scatto che, peraltro, ha generato grosso fermento. Cecilia ha mostrato solo il suo ventre e il suo slip nello scatto, cosa non gradita dal web.