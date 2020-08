Pamela Barretta non vuole più tornare a Uomini e Donne e svela: “Che delusione” (FOTO)

Pamela Barretta ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato di quanto vissuto all’interno del programma e della sua vita sentimentale. Purtroppo la donna non è mai riuscita a coronare il suo sogno d’amore, ricevendo parecchie delusioni.

L’ultima è proprio legata alla fine della relazione con Enzo Capo. Tra i due le cose sono giunte al capolinea in modo anche parecchio aspro. Questa, dunque, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ed ha fatto giungere la dama ad una decisione.

Lo sfogo di Pamela su Uomini e Donne

Tra i volti più discussi di Uomini e Donne c’è, sicuramente, Pamela Barretta. La donna ha sempre generato grosso fermento, non solo per la sua bellezza, ma anche per le relazioni nelle quali si è impelagata. In particolar modo, a generare maggiore sgomento è stata la frequentazione con Enzo, volta al temine a causa delle troppe discussioni e incomprensioni tra i due. La storia ha lasciato dietro di sé parecchi strascichi, sta di fatto che, ancora oggi, i due si lanciano velenose frecciatine sui social.

Ad ogni modo, Pamela ha deciso di rivelarsi al magazine del talk show ed ha espresso parole molto dure nel commentare l'esperienza vissuta nel programma. Nel caso specifico, la Barretta ha detto di non essere affatto soddisfatta del suo percorso in quanto in trasmissione ha conosciuto solo bluff. Alla domanda legata all'ipotesi di rivederla in puntata a settembre, la dama è stata molto titubante.

La Barretta ha preso una decisione

L’ex di Capo ha detto di essere parecchio scettica sulle situazioni che si creano nel programma. Dopo le esperienze negative vissute, infatti, non ha molta voglia di rimettersi nuovamente a nudo con qualcuno. Proprio per tale ragione, ha spiegato che solitamente lei è una donna che si apre molto e dà tutto all’uomo di cui è invaghita o innamorata. Tuttavia, a seguito di ciò che ha vissuto, ha detto che adopererà una strategia completamente differente.

Pamela Barretta, infatti, ha detto che se dovesse mettere nuovamente piede a Uomini e Donne si aprirebbe solo con chi le dovesse dimostrare di provare qualcosa di vero. Nonostante tutto, però, la pugliese ha detto di essere grata al programma e a tutte le persone che vi lavorano all’interno in quanto l’hanno sempre fatta sentire a casa sua.