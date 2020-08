Oroscopo 15 agosto 2020: i Toro possono recuperare qualcosa, Sagittario dominante in amore

Per il 15 agosto andiamo a vedere l‘Oroscopo segno per segno mettendo in luce le sfere di maggiore interesse: amore, lavoro e salute

Previsioni 15 agosto da Ariete a Vergine

Ariete. Amore: se avete appena cominciato una relazione è il momento di farsi valere. Lavoro: avete una certa propensione per la leadership in questo momento, pertanto, sfruttate la situazione a vostro vantaggio. Salute: oggi vi sentirete in grande forma e invulnerabili.

Toro. Amore: questo è il momento adatto per ricucire un rapporto logorato a causa di problemi e incomprensioni. Lavoro: la sfera professionale è la vostra principale preoccupazione al momento, non vi sentite sicuri e temete di non riuscire a portare a termine i vostri obiettivi. Salute: siete un po’ stanchi e affaticati.

Gemelli. Amore: oggi vi potreste sentire un po’ insoddisfatti sotto questo punto di vista, non mancherà qualche piccola incomprensione con il partner, ma nulla di irrisolvibile. Lavoro: lasciate le questioni importanti alla prossima settimana, oggi non avete la lucidità per poterle affrontare. Salute: cercate di non appesantirvi troppo in questa giornata.

Cancro. Amore: la giornata si prospetta davvero carica dal punto di vista emotivo, questo vi permetterà di avvicinarvi al partner, fate attenzione solamente alla troppa sensibilità. Lavoro: evitate di prendere decisioni oggi, rilassatevi e rimandate alla prossima settimana le questioni burocratiche. Salute: siete un po’ stressati psicofisicamente.

Leone. Amore: dal punto di vista sentimentale vi sentite sicuri e fieri, questo è il momento adatto per fare colpo su qualcuno. Lavoro: l’Oroscopo del 15 agosto vi esorta a farvi avanti, oggi sarete pieni di carisma e di spirito d’iniziativa, sarebbe un peccato perdere qualche occasione interessante. Salute: evitate di sovraccaricare troppo il vostro corpo.

Vergine. Amore: finalmente uscirete gradualmente da quell’impasse nel quale eravate piombati in questo periodo. Lavoro: anche dal punto di vista lavorativo recupererete posizioni, non fatevi da parte e credete di più in voi stessi. Salute: oggi non c’è nulla che vi turba né dal punto di vista fisico né mentale.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Amore: fase di recupero sotto questo punto di vista. Se avete discusso con il partner, oggi è il giorno adatto per poter recuperare. Lavoro: siete un po’ preoccupati e pensierosi sotto questo punto di vista, cercate di mantenere la calma. Salute: avete bisogno di una pausa, avete troppi pensieri nella testa e questi non vi fanno stare bene.

Scorpione. Amore: l’Oroscopo del 15 agosto è davvero sfavillante sotto questo punto di vista per quanto riguarda le relazioni di coppia. Se siete single, invece, non sono esclusi i nuovi incontri. Lavoro: se ci sono stati dei cambiamenti o delle novità in questo periodo, adesso troverete la giusta soluzione a tutto. Salute: non affaticatevi troppo.

Sagittario. Amore: oggi sarete dominati da una certa forza che vi spingerà ad essere la parte trainante del rapporto. Lavoro: periodo molto interessante sotto questo punto di vista, non sono esclusi cambiamenti e novità interessanti. Salute: state pensando a troppe cose contemporaneamente, questo vi rende stressati.

Capricorno. Amore: la giornata sarà positiva sotto questo punto di vista. Approfittate per concedervi qualche momento di relax con il partner o con le persone a cui volete bene. Lavoro: a partire dal prossimo autunno ci potrebbero essere delle novità, fatevi trovare pronti. Salute: oggi vi sentite rilassati, come non capitava da tempo.

Acquario. Amore: se vivete un rapporto stabile e duraturo sappiate che si preannuncia un Ferragosto scintillante. Lavoro: nulla arriva senza fare degli sforzi. Tutti i migliori riconoscimenti giungono a seguito di grandi sacrifici, ricordatelo. Salute: se continuate a farvi carico dei problemi altrui potreste risentirne dal punto di vista fisico.

Pesci. Amore: giornata molto favorevole sotto questo aspetto. Approfittate della situazione per fare colpo su chi vi interessa. Lavoro: se vi dimostrerete capaci e sicuri di voi potreste arrivar ad ottenere dei buoni risultati. Salute: a parte qualche piccolo disturbo dovuto al caldo non ci saranno grossi problemi.