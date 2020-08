Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser rompe il silenzio: “Notizie false, anzi pu**anate”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in crisi

Dopo Belen e Stefano De Martino, ora è il turno di Cecilia de Ignazio Moser. La sorella più piccola dei Rodriguez ha rubato la scena alla congiunta accaparrandosi tutte le copertine delle riviste di pettegolezzi. Infatti, da qualche settimana gira voce che la coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip 2 sia scoppiata. Addirittura nelle ultime ore si è parlato di un possibile tradimento dell’ex ciclista trentino ai danno della modella argentina con la nota attrice Anna Safroncik.

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Alberto Dandolo sul magazine Oggi affermando che Cechu avrebbe mollato lo sportivo in Sardegna e lii sarebbe andato via con la professionista che ha lavorato a Centovetrine e Le Tre Rose di Eva. Nelle ultime ore la sorella di Jeremias ha postato uno scatto su Instagram che mostra la parte inferiore del suo corpo mostrando il bikini. Per quale ragione?

Ignazi Moser rompe il silenzio e si scaglia contro i giornalisti

Mentre Ignazio Moser ha realizzato delle Stories su Instagram scagliandosi contro i giornalisti: “Stanno girando notizie che chiamare false è poco, sono gran put…..te”. Sicuramente lo sportivo si è riferito a coloro che hanno scritto di un suo possibile coinvolgimento intimo con l’attrice Anna Safroncik. Per quel che invece riguarda la sua situazione con la fidanzata Cecilia Rodriguez, l’ex gieffino ha asserito che quando ci sarà qualcosa da dire sarà lui in prima persona a dirlo ai fan e ai media.

La cosa certa che al momento i due sono parecchio distanti. Cosa sarà accaduto di così grave? Nel frattempo è certo che la modella argentina, dopo essersi recata pochi giorni fa in Sardegna con il compagno, ora non è più insieme a lui. Con il trentino ci sono invece gli amici di sempre Marco Cartasegna e Andrea Damante, quest’ultimo in crisi con Giulia De Lellis.

Andrea Damante e Giulia De Lellis distanti

Andrea Damante e Ignazio Moser in questi giorni si stanno godendo il mare e sole della Costa Smeralda senza le loro rispettive fidanzate. Infatti, come accennato prima anche per l’ex tronista di Uomini e Donne la situazione sentimentale è in una situazione molto difficile.

Con Giulia De Lellis non ha rapporti da diversi giorni e la crisi è ormai nota a tutti, ammessa anche da entrambi. A questo punto non rimane che aspettare e capire se le due coppie torneranno di nuovo insieme o se la rottura sarà definitiva.