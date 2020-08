Carlo Conti sbarca all’estero: pronto a lasciare l’Italia per sempre?

Carlo Conti condurrà un festival negli Stati Uniti

Carlo Conti è pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show che prenderà il via a settembre con una versione riadattata a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Senza ombra di dubbio il professionista fiorentino è uno dei conduttori più amati ed apprezzati del nostro Paese ed ha anche molti fan ed estimatori fuori dall’Italia. Infatti grazie a Rai Italia molti di essi hanno avuto modo di vederlo alla guida di programmi di successo.

Ora, però, per l’artista toscano è giunto il momento di sbarcare all’estero. Infatti molto presto presenterà un festival dedicato completamente dedicato alla musica italiana all’estero, precisamente negli Stati Uniti. In molti hanno pensato che questo riconoscimento da parte di Conti sia un apripista verso l’America: è davvero così oppure rimarrà nel Bel Paese? Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

Il professionista toscano lascerà il Bel Paese? Il rumor

Come accennato nel paragrafo precedente, Carlo Conti sarà al timone di una serata dedicata alla musica italiana. Un grande riconoscimento che il professionista toscano si è meritato dopo tantissimi anni di carriera ad alto livello. Infatti, Conti insieme a Gerry Scotti e Paolo Bonolis è considerato uno dei presentatori più importanti del Bel Paese.

La sua esperienza all’estero, però, non significa che l’artista lasci definitivamente il nostro Paese e di conseguenza la tv di Stato Italiana, ovvero alla Rai. La cosa certa è che per lui sarà una grande occasione di lavoro e fare anche questo tipo di esperienza ma provata prima.

Carlo Conti e il retroscena sulla moglie Francesca Vaccaro

Carlo Conti e Francesca Vaccaro sono sposati ormai da otto anni e insieme al piccolo Matteo formano una bellissima famiglia. Ma la coppia in passato ha trascorso un momento molto difficile. Sembra, infatti, che ad un certo punto la donna ebbe qualche ripensamento riguardo la loro storia d’amore e decise di mollarlo.

Con molta probabilità perché era convinto che il conduttore di Tale e Quale Show non avesse intenzione di portarla all’altare e sposarlo. Per sua stessa ammissione, in delle interviste Conti ha detto che prima di conoscere l’attuale moglie Francesca era un donnaiolo e non pensava di accasarsi e formare una sua famiglia.