Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono in crisi? Grosse novità sul loro rapporto

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono in crisi? Il rumor

Stando alle voci che circolano sul web, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini starebbero attraversando un periodo di crisi. Qualcosa di profondo che potrebbe mettere a rischio il loro matrimonio. La nota attrice e conduttrice italo-spagnola e la sua dolce metà, infatti, ultimamente sembrano essere sempre più lontani. Circostanza che ha fatto allarmare molti i fan della coppia che si sono messi ad indagare su quello che potrebbe essere accaduto.

La cosa certa che al momento i due non hanno confermato e smentito nulla, ma c’è da sottolineare che si tratta solo di un rumor. La professionista che al momento è in onda in replica con Zelig al fianco di Claudio Bisio e Laurini formano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. I due sono molto riservati sulla loro vita privata, infatti si conoscono pochi dettagli su di loro.

La coppia non si mostra più insieme sui social network

Stando agli indizi dati dal popolo del web, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini da molti giorni non si mostrano più insieme sui loro rispettivi profili social soprattutto della professionista iberica che, al contrario, continua a condividere degli scatti che la mostrano col figlio Isal.

Un’altra ipotesi, sembra portare in un’altra direzione. In molti, infatti, pensano che la coppia preferisce vivere al meglio i momenti di relax in famiglia, senza postare delle foto su Instagram. Resta il fatto che sul web circola con insistenza la voce di una possibile crisi ma al momento non è arrivata nessuna conferma e nemmeno smentite.

Foto separate, l’ultima insieme risale a Pasqua 2020

Difficile trovare la coppia insieme sui social. Ad esempio, l’ultima foto l’ha pubblicata la conduttrice e attrice Vanessa Incontrada in occasione della scorsa Pasqua, quando in Italia eravao in piena quarantena. Rossano Laurini, invece, preferisce farsi fotografare da solo o con le sue due bambine.

Stiamo parlando della primogenita Diletta, nata dal suo passato matrimonio con Chiara Palmieri, e il piccolo Isal, venuto al mondo dalla sua storia d’amore con la conduttrice di 20 anni che siamo italiani. L’ultimo scatto lo ritrae in barca in alto mare e a corredo ha scritto la seguente didascalia: “E’ stato bello”, accompagnato da un cuoricino rosso. Cosa avrò voluto dire?