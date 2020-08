Bufera su Serena ed Elga Enardu: bandiera nazista sulla torta [FOTO]

Serena ed Elga Enardu nella bufera

Serena Enardu e sua sorella Elga hanno trovato la popolarità grazie allo loro partecipazione al dating show Uomini e Donne. Dopo che la prima per settimane è stata criticata per aver lasciato Pago, ora le due sono state travolte da una vera e propria bufera mediatica. Per quale ragione?

Attraverso delle Stories sui loro rispettivi account Instagram, durante i festeggiamenti di un compleanno di un’amica, le due congiunte sarde hanno provato in tutti i modi di occultare una bandiera con la svastica nazista posizionata sulla torta. Un gesto che ha scatenato una serie di indignazioni sul web.

Bandiera nazista su una torta di compleanno: è polemica sul web

Naturalmente il popolo del web si è scagliato violentemente contro le gemelle Enardu, Serena ed Elga, che sui loro profilo Instagram hanno condiviso gli scatti della festa di compleanno di una loro amica comune. Sulla torta si vede perfettamente posizionata una bandiera nazista, prontamente nascosta dalle due sorelle con un’emoticon a forma di dolce posizionata sopra di essa. I vari follower dell’ex due troniste di Uomini e Donne si sono accorti della cavolata che hanno fatto e in molti hanno aspramente criticato le congiunte e i loro amici per quello che hanno commesso.

A smascherarle è stato il portale Trash Italiano che ha scritto: “Praticamente questi fanno una torta di compleanno con una bandierina nazista, ridono e poi pubblicano tutto sui social. Poi, capendo forse di aver fatto una cazzata, provano a coprirla. Quanto schifo fate?”. (Continua dopo il post)

Praticamente questi fanno una torta di compleanno con una bandierina nazista, ridono e poi pubblicano tutto sui social. Poi, capendo forse di aver fatto una cazzata, provano a coprirla. Quanto schifo fate? pic.twitter.com/XHpDF14Jef — Trash Italiano (@trash_italiano) August 14, 2020

Serena Enardu e il tira e molla con Pago

Al momento né Serena né sua sorella gemella Elga Enardu hanno replicato alle accuse lanciate dal popolo del web. La cosa certa è che il polverone sollevato con tale gesto di certo non si placherà in pochissime ore. Negli ultimi tempi Serena è tornata al centro dell’attenzione per la sua partecipazione a Temptation Island Vip insieme al compagno Pago.

Esperienza che li ha fatti separare per poi unirsi nuovamente all’interno della casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip 4. Dopo la reunion c’è stata una nuova litigata e l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato definitivamente il cantante Pacifico Settembre.