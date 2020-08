DayDreamer, Can Yaman fa flop: la nuova soap opera turca potrebbe chiudere i battenti

Bay Yanlis potrebbe chiudere per ascolti bassi

Da un paio di mesi su Canale 5 Can Yaman sta ottenendo un successo strepitoso grazie alla messa in onda di DayDreamer – Le Ali del Sogno, lo sceneggiato turco che ha conquistato il pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Oltre all’affascinante 31enne è presente pure la bella collega Demet Ozdemir, che nella soap opera impersona il ruolo dell’aspirante scrittrice Sanem Aydin.

E se nel nostro Paese la serie tv sta ricevendo dei risultati grandiosi, lo stesso non si può dire per la nuova serie Bay Yanlis, che vede Yaman al fianco di Ozge Gurel. I due avevano già lavorato insieme in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e ora pare che la rete potrebbe chiudere in anticipo per dati Auditel piuttosto bassi.

Can Yaman d Ozge Gurel chiudono prima con Bay Yanlis?

Bay Yanlis, in onda su Fox da qualche settimana, ha visto la nuova collaborazione (seconda) tra Can Yaman e Ozge Gurel. Il primo nella serie impersona il misterioso e sfrontato Ozgur Atasoy, mentre la seconda rivesti i panni di Ezgi Inal, una giovane sfortunata alla ricerca dell’amore puro. Quando lei verrà a conoscenza di essere stata tradita dal compagno Soner e si trasferirà nella casa della cugina Cansu, le vite dei due protagonisti si intrecceranno.

Lui è in cerca di una ragazza che si spacci per la sua fidanzata, per zittire la madre che è stufa di avere un figlio dongiovanni. Nonostante la trama dello sceneggiato turco è molto simile a DayDreamer – Le Ali del Sogno, al momento in pausa su Canale 5, i dati d’ascolto ottenuti da Bay Yanlis sono ben differenti. Per tale ragione, la Fox, emittente dove va in onda, ha iniziato a pensare di sospenderla. Sarà vero?

Contenzioso tra Fox e Kanal D

Negli ultimi giorni il noto blog italiano Ilvicolodellenews ha scritto che la serie tv Bay Yanlis è in serio pericolo. Il motivo? Per una denuncia contro il creatore dello sceneggiato turco a causa del clamoroso cambio di canale da Kanal D a Fox. Nello specifico, la prima emittente vuole un grosso risarcimento e la cancellazione della soap opera fino a quando non terminerà il processo.

Una presa di posizione che è stata respinta dal Tribunale. Tuttavia i fan sono preoccupati perché i dati d’ascolto delle ultime puntate sono sotto le aspettative. Quindi Fox potrebbe sospenderla anche se per far aumentare l’Auditel ci potrebbero pensare i telespettatori italiani legati molto a Can ed Ozge.