Francesco Sole e e Giulia Cavaglià, tra l’ex tronista e il personaggio televisivo c’è aria di crisi

Francesco Sole e Giulia Cavaglià la coppia dell’estate è scoppiata

Francesco Sole e Giulia Cavaglià si sono lasciati, l’amore tra personaggio televisivo ed ex tronista non è andato per il meglio. La coppia è sempre stata criticata ed accusata di non essere reale. Si sono sempre mostrati molto legati l’uno all’altra. Sempre insieme un pò dappertutto. Eventi, uscite con gli amici, hanno condiviso ogni cosa. Infatti il fatto che non pubblicassero più foto insieme è stato determinante.

Sarà successo qualcosa di molto grave che ha fatto sì che l’amore giungesse al capolinea in tempi record. Inizialmente di loro si diceva che stessero insieme soltanto per business, per far parlare di sè. Poi hanno mostrato di essere davvero innamorati e legati. L’idea su di loro non è però cambiata.

Francesco Sole ha smesso di seguire la sua ex fidanzata ma le frecciatine non mancano

Francesco Sole non segue più l’ex tronista, il primo segnale di una bella tempesta che li ha coinvolti e travolti. I motivi non sono stati ancora spiegati, tutto è avvolto nel mistero. I follower si sono accorti che non smettono di lasciarsi frecciatine dirette, ma poco chiare.

Ovviamente la fine della storia ha incuriosito sia i fan che i follower, così tutti hanno chiesto cosa fosse successo. Qualche follower li ha contattati in privato chiedendo spiegazioni, senza ottenere risposta. Qualcun altro si è limitato a chiedere semplicemente sotto i post ma anche in questo caso, nessuno dei due si è soffermato particolarmente. Ad ogni modo l’idea comune è che non ritorneranno insieme soprattutto perchè sono stati visti trascorrere le loro vacanze separati.

Il lockdown motivo di liti, crisi e separazioni anche nel caso dei due giovani

Non si sa quando e se qualcuno dei diretti interessati rilascerà dichiarazioni magari attraverso le storie come se si è ormai soliti fare. D’altronde così è successo anche tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il lockdown ha fatto non pochi danni, proprio dopo la quarantena sono state tante le coppie che hanno dichiarato di essersi lasciati. Poi è sempre venuto fuori che la convivenza forzata ha mostrato i lati nascosti dei partner dando la possibilità di capire di non essere fatti gli uni per gli altri.

Giulia Cavaglià però è stata particolarmente sfortunata dato che, gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno, alla fine del suo percorso sul trono pensava di aver trovato l’amore della sua vita e non fu così. La relazione con Francesco le aveva restituito il sorriso ma adesso ecco il finale.