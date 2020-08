Serena Enardu, una bufera contro di lei “Ma sei impazzita?!”

Serena Enardu la foto sui social con la svastica lascia tutti a bocca aperta

Serena Enardu si è resa protagonista di un evento che ha causato polemiche e scatenato una vera e propria bufera sui social. L’ex tronista insieme alla sorella gemella Elga in occasione di una festa di compleanno ha postato una foto facilmente discutibile. Un dettaglio non è passato inosservato ai follower che le hanno chiesto il perché di un gesto tanto grave. La donna non ha risposto, però ha immediatamente rimosso il post, forse troppo tardi perché la bufera si era già scagliata su di lei.

In foto ci sono lei, la sorella e Viviana personal trainer che compiva gli anni. La torta di compleanno è stata del tutto rovinata con un dettaglio assolutamente fuori luogo, una svastica. La motivazione che ha portato gli invitati a richiedere una torta con un simbolo tanto forte, la bandiera nazista, è legata al carattere forte della festeggiata. Quindi si trattava di un semplice scherzo che però non è stato preso come tale o apprezzato da tutti coloro che hanno visto la foto.

Serena Enardu e la sorella Elga pubblicano un video di scuse di Instagram

Serena Enardu è stata immediatamente condannata ed accusata di essere capace di fare qualunque cosa pur di far parlare di sé. Tutti contro le sorelle che in foto sono abbastanza divertite, chiunque ha affermato che fanno schifo, ribrezzo, che sono delle persone ignoranti, che riescono a festeggiare utilizzando un simbolo che ha cosparso il mondo di cattiveria e morte, includendo anche i bambini.

Le sorelle hanno replicato soltanto parecchio tempo dopo con un video registrato e pubblicato su Instagram per cercare di giustificare e motivare il gesto. Hanno chiesto scusa, ma non è servito a niente.

La donna appare con un altro uomo, svanito il sogno dei fan che la donna possa ritornare con Pago

Proprio qualche giorno fa si è parlato di Serena perché chiunque si è chiesto chi fosse l’uomo accanto a lei. Si tratta di Michele, un uomo con il quale sembra aver trovato il giusto feeling in pochissimo tempo. I due appaiono mentre si abbracciano e sorridono, sembrerebbe essere qualcosa di più di un semplice amico. Potrebbe trattarsi della nuova fiamma della gieffina.

Anche in questo caso i fan hanno trovato qualcosa di brutto da dire. Lo hanno denominato pollo, l’ultimo pollo che la donna ha trovato da spennare in tempi record. Qualcuno è sembrato essere anche parecchio deluso perché sperava di trovarla insieme a Pago da qui a breve. Invece le cose stanno andando per un verso del tutto diverso.