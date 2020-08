Gianni Morandi sfreccia in vespa e scatena la polemica: “Ma che te la metti a fa…” [FOTO]

Gianni Morandi di nuovo al centro delle polemiche: il motivo

Qualche giorno fa Gianni Morandi ha emozionato tutti coloro che lo seguono sui social network grazie agli auguri che ha fatto al suo terzogenito Pietro. Quest’ultimo conosciuto come 13 Pietro, ha compiuto gli anni e il genitore gli ha voluto fare un regalo pubblico.

Nelle ultime ore, invece, il ragazzo di Monghidoro è finito al centro dell’attenzione per una foto che ha postato su Instagram scatenando una serie di reazioni negative. Da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19 il professionista bolognese più volte è stato ripreso dal popolo del web per alcune sue negligenze. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha fatto stavolta.

Il ragazzo di Monghidoro in sella sua una vespa con la mascherina abbassata

Gianni Morandi nonostante siamo in piena estate è sempre particolarmente attivo sui suoi canali social dove ha un grosso seguito di follower. Di recente ha sollevato un polverone mediatico per una foto che lo mostra in sella ad una vespa. Il ragazzo di Monghidoro a corredo dello scatto ha scritto la seguente didascalia: “Casco e mascherina sempre pronta”, raccontando a tutti coloro che lo seguono la sua estate italiana. Tuttavia, ancora una volta il professionista bolognese ha acceso una polemica a causa della mascherina protettiva.

Il marito di Anna Dan indossa un casco omologato e una mascherina, abbassata sotto il mento. Come è successo da qualche mese a questa parte, in tanti hanno puntato il dito contro l’artista per il modo di portare la mascherina. In altre occasioni l’uomo si è fatto vedere con l’oggetto in questione calata sul mento provocando l’ira del popolo del web. (Continua dopo il post)

Le critiche del popolo del web e la risposta di Gianni Morandi

L’ultimo post che Gianni Morandi ha condiviso sui suoi canali social non è piaciuto al popolo del web. Anche in questo caso degli utenti si sono precipitati sotto il contenuto in questione scrivendo tale commento: “Ma che te la hai messa a fare la mascherina se l’ha tieni sul mento?? solo per bellezza?”.

Il ragazzo di Monghidoro, però, non si è di certo perso d’animo e non ha perso a replicare a coloro che gli hanno puntato il dito contro. Infatti, il cantante bolognese ha scritto: “Mentre guido può stare così, al supermercato serve”, tappando la bocca alle malelingue.