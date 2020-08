Alessia Mancini e Flavio Montrucchio le immagini lasciano tutti senza parole (FOTO)

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, coppia solida ed amata

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono la coppia più amata, solida ed apprezzata del mondo dello spettacolo. Hanno un grandioso seguito di fan e follower che li seguono sui social costantemente perché sono divertenti ed amano condividere tutto con coloro che hanno sempre dimostrato affetto. Sono genitori di due bambini, si amano e costituiscono una famiglia meravigliosa parecchio unita e mai in lite.

Di loro si parla pochissimo, non amano i paparazzi o essere al centro dell’attenzione. Infatti non danno modo di far discutere scegliendo loro i contenuti da mostrare, nei limiti. Recentemente hanno condiviso le foto che testimoniano che si stanno divertendo tantissimo in vacanza. Senza alcuno scoop. In questo momento si trovano in montagna tutti insieme. In foto sono a tavola, in formissima, belli nonostante l’età che avanza. Anzi più passa il tempo più raccolgono consensi su bellezza e sensualità. (Continua dopo la foto)

Flavio Montrucchio ama il cibo, mangia di gusto e i follower gli dedicano belle parole

Flavio Montrucchio in foto è felicissimo, scrive a seguito del post che ha appena finito di mangiare, fa notare che ama il cibo. I follower gli fanno tanti complimenti perché nonostante mangi tanto non mette su un chilo, molto probabilmente si dedica tanto all’attività fisica. Come anche lei. Tra ironia e serietà si legge che più passa il tempo più Flavio diventa figo.

Poi come sempre c’è qualcuno che invece va di cattiverie chiedendo ad Alessia perché sta con lui che sembra il padre, più vecchio di vent’anni rispetto a lei. Avrebbe potuto avere di meglio perché è una donna in gamba, lui no. Sulla loro storia d’amore contrariamente non si può dire altro che si amano tantissimo. Sono sposati dal 2003, sono convolati a nozze l’,11 ottobre e da allora sono felicissimi. Hanno avuto due figli Mya, nata il 10 aprile del 2008, ed Orlando, l’8 aprile del 2015.

La professionalità dei due è unica e rara

La vita professionale dei due prosegue senza far discutere. Ognuno continua il proprio lavoro con serietà e professionalità. La showgirl ha lavorato su tv8 nel programma In salotto. Poi due anni fa è stata una delle concorrenti de ‘L’Isola dei Famosi 13’. Si è comportato benissimo, onesta e socievole. Lottava per la giustizia.

Invece Montrucchio, è stato il conduttore della trasmissione ‘Bake Off Italia – All Stars Battle’ su Real Time. Qualcuno aveva affermato fosse non adatto a questo genere di programmi, invece ha dimostrato di essere assolutamente il conduttore ideale.