Elodie, le confessione dopo anni su Maria De Filippi “Lei è una…”

Elodie, il rapporto con Maria De Filippi, legame unico indescrivibile

Elodie, si è confidata durante l’intervista con Francesca Fialdini nel programma “A ruota libera” parlando del rapporto con la conduttrice Maria De Filippi. La loro amicizia è nata proprio mentre la cantante frequentava la scuola di Amici come concorrente. Anzi da prima. Era il 2016, anno della partecipazione ad Amici, quando la cantante si classificò seconda subito dopo Sergio Sylvestre.

Così si è lasciata andare a racconti interessanti su momenti importanti della sua vita. Tutto ha avuto inizio dall’infanzia, è cresciuta in un quartiere popolare di Roma. Per lei è stato tutto molto difficile. Nessuna regola, libera fin da sempre, ha dovuto lottare per ottenere tutto. Ha scoperto da giovanissima cosa fa parte della vita dell’uomo, i successi come anche i fallimenti.

Elodie, oggi vive la serenità di una bambina, sta vivendo i periodi felici dell’infanzia in ritardo

Elodie ha raccontato che a 30 anni, ha ottenuto un successo grandioso grazie al quale soltanto adesso sta vivendo la serenità che le è mancata da piccola. Ha conosciuto la sensazione di entusiasmo e felicità mediante una serie di successi maturati uno dopo l’altro e per i quali deve ringraziare Maria. Lei l’ha seguita come fosse stata una mamma, l’ha incoraggiata lasciandola libera.

A proposito di genitori, il papà era artista di strada, la mamma una cubista, si separarono prestissimo dandole tutte le responsabilità e lasciandola da sola. Così è cresciuta per fortuna bene perché è sempre stata riflessiva.

Prima ad XFactor, poi ad Amici: Elodie si è bloccata ma Maria ha fatto di tutto per aiutarla

Prima di entrare ad Amici aveva fatto un tentativo ad XFactor, fallito. Si era bloccata, poi ha ricominciato a 23 anni grazie a Maria che le ha dato tanta forza per farlo. Dopo il provino a XFactor non cantava nemmeno sotto la doccia a causa della delusione. Pensava di non essere in grado. Maria da brava conduttrice, amica eccezionale, persona riflessiva, osservatrice, aveva già scoperto il suo talento e in qualche modo ha cercato di darle il coraggio di esprimersi.

Sapeva che se si fosse sciolta avrebbe potuto dare tanto al mondo della musica. E così è andata. In pochissimi anni è riuscita ad ottenere il successo, anche grazie a collaborazioni con artisti di fama mondiale. In questo periodo è impegnata sentimentalmente parlando con Marracash. Stanno benissimo insieme ma soltanto come semplici fidanzati. Durante la quarantena hanno convissuto, non appena hanno avuto la possibilità di separarsi lo hanno fatto perché ognuno ha bisogno dei suoi spazi.