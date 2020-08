Elodie, insultata dai fan di Salvini: “Bada a cantare, schifosa, vattene”. Lei replica così

Continua la guerra a distanza tra Elodie e Matteo Salvini

È palese che tra Elodie e Matteo Salvini non vorrà buon sangue. Infatti, nelle ultime ore è andato in scena un botta e risposta tra la cantante romana Di Patrizi Elodie Di Patrizi, e l’ex vicepremier della Lega Nord, anche se stavolta quest’ultimo è stato coinvolto in modo indiretto.

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è stata travolta da una serie di insulti dopo che il Leader del Cartoccio aveva postato sui suoi account social uno scatto in cui riprendeva le affermazioni fatte dalla fidanzata di Marracash in una recente intervista fatta al Corriere della Sera. In quell’occasione la ragazza si era mostrata abbastanza critica nei confronti del partito guidato dal senatore. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è successo di recente.

L’affondo del leader della Lega Nord sulla Di Patrizi

Intervistata dal noto quotidiano nazionale Corriere della Sera, Elodie Di Patrizi sull’ex ministro dell’interno aveva detto: “Non mi piace come la Lega accalappia voti. Quando hai un ruolo politico hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande responsabilità. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci”.

Il leader della Lega Nord Matteo Salvini aveva dato in pasto ai suoi numerosi seguaci le dichiarazioni dell’ex allieva di Amici, scrivendo: “Non la pensi come lei? Sei ignorante”. Ovviamente i follower del politico non sono rimasti a guardare replicando in questo modo: “Cerca solo visibilità questa f…a da quattro soldi”. Ma non è finita qui, infatti qualche utente web si è lasciato andare con insulti anche abbastanza pesanti.

La reazione del popolo del web e quella della cantante romana

Gli insulti nei confronti di Elodie Di Patrizi non dono terminati qui. Ecco è altri: “Ste z..le con la pandemia non hanno più lavoro e in qualche modo devono farsi notare”; “Questa tipa non si sa fare neanche il bidè la mattina e vestirsi”; “È un’extracomunitaria non merita di stare a casa nostra”.

Una fan dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha raccolto alcuni dei commenti più violenti e li ha condivisi con la sua beniamina che ha risposto con un post su Twitter: “E noi donne vi mettiamo pure al mondo”.