Uomini e donne, Nicola Vivarelli presenta la sua nuova fiamma (Foto)

Uomini e donne: Tra Sirius e Gemma è davvero finita

Colpo di scena al trono over. Nicola Vivarelli e’ uscito alla scoperto mostrando finalmente la sua nuova fiamma. Ormai da giorni tutti i giornali di gossip non parlano d’altro e il giovane è passato alle presentazioni ‘uffiiciali’.A quanto pare dunque è davvero finita con Gemma Galgani che non sembra stia passando un bel periodo. Durante questa estate ormai agli sgoccioli, l’ex coppia di uomini e donne non si è più vista e a farlo sapere è stato proprio il cavaliere.

Più volte Nicola ha invitato e incoraggiato la dama del trono over a trascorrere del tempo insieme ma i suoi inviti sono sempre stati rifiutati. Il motivo sembrerebbe molto semplice, Gemma avrebbe capito che Vivarelli e’ molto lontano da quello che lei cerca. Cosa sia accaduto per certo tra i due ancora non si sa e per ora bisognerà attendere l’inizio del programma per sapere qualche dettaglio in più. Intanto ,però, possiamo confermare che Nicola e’ in capagnia di una giovane ragazza, totalmente diversa dalla Galgani.

Gemma Galgani presenta la sua nuova fiamma

L’ex cavaliere di uomini e donne ha deciso di riprendere la sua vita in mano e frequentare nuove donne. Da giorni ,infatti, si parla della presenza di una giovane ragazza nella sua vita e sembra proprio che quelle voci sono veritiere.

Nicola Vivarelli ha incontrato il vero amore? All’ interno del programma condotto da Maria, Sirius si è sempre detto deciso ad innamorarsi e a volere una donna con la D maiuscola. Intanto, proprio dal suo profilo Instagram è apparsa una foto che lo vede in dolce compagnia. (Continua dopo la foto)

Chi è la ragazza mora in compagnia di Nicola

Nell’immagine in questione di vede Nicola Vivarelli seduto al tavolino di un bar insieme a degli amici e una splendida ragazza. L’ex cavaliere di uomini e donne appari felice e sorridente proprio accanto alla giovane. Bella, mora, dal fisico perfetto e come in tanti hanno notato giovane.

Sirius a detta di molti non è attratto da donne mature e questa foto pubblicata su Instagram ne è la conferma. I due sono stati beccati insieme già in diversi locali a Forte dei Marmi ma mai in atteggiamenti intimi. Per ora non sappiamo dire il nome della donna ma di sicuro nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti.