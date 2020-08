Gemelle identiche sposate con gemelli uguali annunciano le loro gravidanze

Due gemelle identiche sposate con gemelli uguali hanno annunciato che ora sono entrambe incinte. Le due coppie di fratelli e sorelle avevano cercato un figlio in contemporanea.

La storia della gemelle identiche sposate con gemelli uguali

Brittany e Briana Deane , 33 anni, hanno sposato Josh e Jeremy Salyers, 35 anni, nell’agosto 2018 , dando il massimo con una cerimonia congiunta “ Twice Upon a Time ” al Twins Days Festival 2018 a Twinsburg, nell’Ohio. Ora i quattro si stanno preparando ad accogliere alcuni pargoletti, dal momento che Brittany e Briana sono entrambe incinte.

Annunciando la lieta notizia sul loro account Instagram congiunto, @salyerstwins, le due hanno scritto: “Indovina cosa !! ?? Entrambe le coppie sono incinte! Siamo entusiasti e grati di sperimentare gravidanze sovrapposte e di condividere questa notizia con tutti voi! I nostri figli non saranno solo cugini, ma anche fratelli genetici e multipli quaternari! Non vediamo l’ora di incontrarli e che si incontrino”.

Le due coppie avevano ammesso in precedenza che stavano cercando di rimanere incinta allo stesso tempo, con Jeremy che aveva raccontato la loro storia nel documentario TLC Our Twinsane Wedding. Lui stesso aveva detto: “Vogliamo avere due gemelli e vogliamo che nascano lo stesso giorno. Cresceremo insieme anche le nostre famiglie. Anche questo è qualcosa su cui siamo tutti sullo stesso piano”. Per fortuna, non sono entrati nei dettagli sulle specifiche del concepimento simultaneo, che sembra molto difficile da orchestrare. Le due coppie di gemelli sanno che il loro stile di vita forse non è per tutti, avendo accettato che potrebbero essere visti come un po ‘”eccentrici”. Anche perché le lingue più cattive ipotizzano scambi di coppia.

Le coppie garantiscono di non essere scambiste

Comunque sia, sebbene le loro rispettive relazioni possano sembrare poco ortodosse, in precedenza hanno detto che non c’è scambio di partner tra i fratelli. Quando Fox News ha chiesto alle coppie di identificare la domanda più strana che viene loro posta, Jeremy ha detto: “Riceviamo molte domande sulla nostra vita privata. In molti dubitano della nostra serietà. A noi non disturba, ci aspettiamo simili cose. Anche perché sappiamo perfettamente di essere eccentrici, socialmente eccentrici. Direi che quello che otteniamo molto è che le persone chiedono sempre se cambiamo partner. Spero abbiate capito che non lo facciamo”.

Quanto alla convivenza sotto lo stesso tetto? Briana ha detto che ci è voluto un po ‘per abituarsi, comprensibilmente. I loro primi mesi di matrimonio sono stati un vortice di divertimento e si sono abituati a essere sposati in quattro. Ora però le cose cambieranno con l’arrivo dei bebè.