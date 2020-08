I Ritentacoli fuori da Reazione a Catena, Liorni piange per l’eliminazione

I Ritentacoli fuori da Reazione a Catena. Brutta notizia per i fan dei tre ragazzi pugliesi, i quali già parteciparono anni fa al quiz ma che, grazie al ripescaggio, hanno partecipato all’edizione di quest’anno, diventando campioni e vincendo, in totale, quasi 100.000 euro.

Reazione a Catena, continua ad andare in onda. Gli ascolti sono molto alti ed ormai viaggiano regolarmente tra il 24 ed il 25% di share. Il game show di Rai 1, in onda nella fascia preserale, ha come concorrenza The Wall di Gerry Scotti. Le puntate del quiz di Canale 5, però, sono in replica e nulla possono dinanzi alla forte concorrenza del primo canale. Infatti, se Liorni viaggia sui già citati share, le repliche di The Wall debbono accontentarsi di picchi del 14% di share e meno di due milioni di spettatori.

I Ritentacoli sono stati eliminati da Reazione a Catena. È durata poco più di dieci giorni l’esperienza al quiz dei Ritentacoli, i quali possono dirsi molto soddisfatti. I Ritentacoli, infatti, sono stati i campioni più longevi di questa edizione 2020 di Reazione a Catena. Quasi 100.000 euro vinti, grandi intese vincenti ed anche un ottimo talento di simpatia.

Nella puntata del 15 agosto, però, i Ritentacoli sono stati purtroppo eliminati. I neo campioni si chiamano gli Amici al Var e sono formati da Paolo, Riccardo e Daniel. I tre ragazzi hanno superato al fotofinish i campioni prima dell’intesa, riuscendo a giocare il gioco decisivo per ultimi. Nell’intesa vincente, i Ritentacoli hanno realizzato 14 parole indovinate, mentre gli Amici al Var ben 17.

Vittoria di 15.000 euro per gli Amici al Var

Gli Amici al Var, non solo hanno spodestato il trono de I Ritentacoli, ma hanno anche vinto nel gioco finale del quiz. Nell’ultima catena, a causa di alcuni errori, il loro montepremi è crollato a 30.000 euro.

I tre ragazzi, però, grazie anche all’acquisto del terzo elemento, hanno indovinato l’ultima parola che era Pressione. Gli Amici al Var, dunque, alla loro prima puntata diventano già campioni di portafoglio. Anche questi ultimi, sono dei ripescati in quanto già presenziarono l’anno scorso dove persero contro gli allora campioni in carica, i Tre Forcellini.