Oroscopo 16 agosto 2020: Vergine primi in classifica, Bilancia tenete duro

L’Oroscopo del 16 agosto vede i Vergine guadagnare la prima posizione, finalmente le cose stanno migliorando sotto ogni aspetto. Pesci tenete duro, Acquario apritevi a nuove possibilità.

Previsioni 16 agosto prime sei posizioni

1 Vergine. Prima posizione per i nati sotto questo segno. La giornata si prospetta ottima dal punto di vista sentimentale. Finalmente state uscendo dal periodo buio nel quale avete vissuto per diverse settimane, se non mesi. Gradualmente tutto sta andando verso un miglioramento, sia in amore sia nel lavoro.

2 Acquario. Oggi è una giornata molto positiva in amore. Godete di un influsso molto positivo, pertanto, se state pensando di cimentarvi in una nuova esperienza, fatelo. Adoperate la stessa strategia anche nel lavoro. Non escludete la possibilità di cimentarvi in nuove esperienze.

3 Scorpione. In amore vi sentite carichi di energie e pronti a cimentarvi in nuove esperienze, se siete single. Se siete in coppia, invece, lasciatevi andare a momenti romantici con il partner. Nel lavoro non escludete le novità, potrebbero presentarsi situazioni molto interessanti.

4 Cancro. Giornata tendenzialmente positiva specie per quanto riguarda i sentimenti. Oggi avrete la possibilità di mettere a nudo le vostre emozioni, ma il tutto deve essere frutto di un desiderio spontaneo. Se qualcuno cercherà di forzarvi potreste rischiare di chiudervi inesorabilmente.

5 Leone. L’Oroscopo del 16 agosto vi esorta a prendere una decisione in amore. Finalmente avrete un quadro più chiaro e nitido di quelli che sono i vostri sentimenti, pertanto, approfittatene per mettere le cose in chiaro. Sul lavoro le cose vanno verso un miglioramento.

6 Gemelli. Molti dei nati sotto questo segno stanno ancora cavalcando la cresta dell’onda. Approfittate di questi giorni per farvi avanti in amore o per risolvere delle questioni in sospeso. Nel lavoro, invece, c’è bisogno di un piccolo cambiamento in quanto vi sentite troppo annoiati.

Oroscopo ultimi sei segni

7 Capricorno. La giornata odierna si prospetta un po’ pensierosa. Se siete in coppia potreste sentirvi oppressi dal partner. Per i single, invece, si prospetta una giornata all’insegna delle emozioni e delle nuove scoperte. Nel lavoro vi sentite un po’ incerti, non sapete che direzione prendere.

8 Pesci. La giornata odierna sarà un po’ fiacca. Vi sentite stanchi, sia fisicamente che psicologicamente. Questo vi potrebbe portare dei problemi sul lavoro in quanto vi sentite demotivati. In amore non tutto sta andando come vorreste, ma non temete, quest’ondata di pessimismo durerà poco.

9 Sagittario. Nella giornata odierna potreste essere turbati da qualche discussione inaspettata con il partner o in famiglia. Cercate di essere un po’ più tolleranti ed evitate di puntare il dito contro tutti. Sul lavoro c’è qualche rallentamento, ma vi state creando più problemi del normale.

10 Ariete. La giornata non sarà certamente delle migliori per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentite un po’ insoddisfatti e questo potrebbe provocare delle discussioni inattese. Nel lavoro dovete prendervi un po’ di tempo perché avete delle decisioni in ballo che potrebbero cambiare il vostro futuro.

11 Toro. L’Oroscopo del 16 agosto vi esorta a fare attenzione nell’ambito dei sentimenti. Se vivete una relazione travagliata, oggi potreste trovarvi ad affrontare più problemi del solito. Cercate di essere chiari e di non lasciare nulla in sospeso. Nel lavoro ci sono delle preoccupazioni che riguardano la sfera economica.

12 Bilancia. Ultima posizione per i Bilancia in quanto le cose non stanno andando come avreste voluto. In amore vi sentite insoddisfatti e demotivati e questo potrebbe portare anche verso la chiusura di certi rapporti. Nel lavoro, invece, ci sono delle cose da mettere in chiaro, se non riuscite a risolvere i problemi, potreste sentire il bisogno di cambiare area.