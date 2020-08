Ignazio Moser, Anna Safroncik rompe il silenzio: “Sono in vacanza col mio ragazzo”

Anna Safroncik rompe il silenzio

Nessun flirt tra Ignazio Moser e Anna Safroncik. Di conseguenza nessuna serata con tanto di passione sfrenata in Sardegna come aveva scritto il giornalista Alberto Dandolo sul magazine Oggi. Dopo la smentita da parte dell’ex ciclista trentino, utilizzando un linguaggio abbastanza colorito, ora è arrivata anche quella della nota attrice di televisione e cinema.

In pratica quest’ultima ha gettato al mittente i pettegolezzi messi in giro in rete rivelando a tutti di essere felicemente fidanzata. Ovviamente non dell’ex gieffino bensì del deejay Tommaso Cicchinelli. I due erano già una coppia qualche anno fa, dopo si sono separati e a quanto pare la protagonista de Le Tre Rose di Eva gli ha dato una seconda possibilità.

Lo sfogo dell’attrice su Instagram

“L’eleganza non è solo un fattore estetico… La classe risiede nel rimanere al di sopra delle stupide provocazioni e di meschini gossip. Ma quando è troppo è troppo! Cedo di un solo passo sulla mia riservatezza per togliervi ogni dubbio: sono in vacanza con il mio ragazzo! Non possiedo il dono dell’ubiquità! Quindi attenti alle fake news!”, sono queste le parole utilizzate da Anna Safroncik sul suo account Instagram. La nota attrice ha categoricamente smentito il rumor lanciato da Dandolo su Oggi.

Al momento ha deciso di rimanere in silenzio Cecilia Rodriguez che in questi giorni non ha mai commentato le voci di una possibile storia tra Anna e il suo Ignazio, ma anche della possibile chiusura con quest’ultimo. La cosa certa che i due stanno attraversando le ultime vacanze da separati: lei ha passato il Ferragosto con il fratello Jeremias e alcuni amici, mentre lo sportivo è in compagnia di Andrea Damante e Marco Cartasegna.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in crisi

Nell’ultimo numero del magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, voci vicine alla coppia sostengono che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno attraversando una crisi profonda. In ballo ci sono molte gelosie e tante insicurezze. La modella argentina sarebbe troppo gelosa, mentre quest’ultimo sta iniziando ad avere qualche ripensamento sulla relazione nata qualche anno fa all’interno del Grande Fratello Vip.

Qualche giorno fa c’era stata una reunion a Verona, ma subito dopo si sono di nuovo separati. Da un paio d’anni i due convivono nel capoluogo lombardo ma il periodo di lockdown lo hanno passato a Trento, nell’azienda del padre di lui.