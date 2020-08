Al Bano fa infuriare il figlio Yari Carrisi, tutta colpa di Loredana Lecciso

Al Bano e Loredana Lecciso vogliono sposarsi

Stando a quanto scritto su Nuovo, il magazine di gossip diretto da Riccardo Signoretti, Al Bano avrebbe seriamente intenzione di sposarsi con la sua compagna Loredana Lecciso. Dopo aver superato con pieni voti la crisi di qualche anno fa, ora pare che il cantautore di Cellino San Marco e l’ex soubrette salentina vogliono coronare il loro amore diventando marito e moglie.

Tuttavia, pare che un componente della famiglia Carrisi si totalmente contrario a queste possibili nozze. Stiamo parlando del 47enne Yari che avrebbe reagito malissimo alla notizia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sarebbe accaduto nella tenuta del Maestro e dove si trova Romina Power da qualche tempo.

Yari Carrisi sarebbe contrario al matrimonio: lo scoop del magazine Nuvo

Dopo essere venuta a conoscenza della notizia, stando sempre a quanto scrive il periodico Nuovo, Romina Power dopo tre mesi di quarantena nella tenuta, avrebbe deciso di allontanarsi definitivamente da Cellino San Marco per evitare spiacevoli equivoci con l’ex marito e la sua compagna. E priprio tale circostanza avrebbe scatenato la rabbia del secondogenito del Maestro, Yari Carrisi.

Il figlio della storica coppia che a 47 anni ha trovato di nuovo l’amore, ha un rapporto particolare col padre. Infatti negli ultimi mesi il musicista ha deciso di mettere il suo cognome prendendo quello della madre, almeno nel suo account Instagram dove appare come Yari Power. E pensare che fino a qualche settimana fa il ragazzo ha posto un video che mostra il genitore in giovane età mentre canta. Un attestato di stima nei suoi confronti.

Romina Power dalla figlia Cristel Carrisi in Croazia

Come accennato prima, da qualche settimana Romina Power ha lasciato Cellino San Marco e anche l’Italia per andare a trovare la sua terzogenita in Croazia. Infatti a Zagabria da qualche anno vive Cristel Carrisi insieme alla sua famiglia. Dopo essersi spostata col ricco imprenditore Davor Luksic, la ragazza è diventata madre di due splendidi bambini.

Il primogenito si chiama Kai mentre l’altra Cassia Ylenia, il secondo nome in onore della sorella che è scomparsa nel nulla nel 1994 mentre si trovava New Orleans. Giorni fa anche Yari e la sua nuova fidanzata erano da Cristel, ma ora sono tornati nel Bel Paese.