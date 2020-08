“Prevedo giornata impegnativa”: Alberto Matano in Sicilia, ecco cosa gli è successo [FOTO]

Alberto Matano replica all’accusa mossa da Lorella Cuccarini

Qualche giorno fa, nonostante sia in vacanza, Alberto Matano ha deciso di rilasciare una lunga intervista per La Repubblica. Il giornalista calabrese ha rotto il silenzio replicando alle dure accuse che un paio di mesi fa gli ha rivolto la sua ormai ex collega Lorella Cuccarini. Facendo un passo indietro, nell’ultima puntata de La vita in diretta 2019/2020 è spuntata una lettera che la soubrette romana ha inviato a coloro che hanno collaborato con lei.

Ad un certo punto dell’email la donna ha menzionato uno di lor, senza fare nomi, accusando di avere un grosso ego e maschilista. ovviamente la moglie di Silvio testisti si riferiva all’ex mezzo busto del Tg1. Quest’ultimo ha risposto dicendo che non è vero nulla rispedendo le accuse al mittente. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto nelle ultime ore.

Il giornalista calabrese in vacanza in Sicilia

Nelle ultime ore Alberto Matano ha voltato pagina postando un nuovo scatto sul suo seguitissimo account Instagram. Il giornalista che ha lasciato momentaneamente la sua Calabria ha raggiunto la Sicilia. E proprio sul post ha scritto che per lui si prospetta una giornata particolarmente difficile. Per quale ragione?

Ovviamente si tratta di qualcosa di piacevole perché l’ex mezzo busto del TG1 durante la sua vacanza in terra sicula deve fare i conti con le tante specialità culinarie dell’isola. “Oggi a colazione solo caffè, prevedo una giornata impegnativa qui in Sicilia sul fronte cibo… “arrusti e mancia” a go go e voi? Buon ferragosto!”, è questa la didascalia utilizzata da Matano a corredo di una foto fatta mentre beve il caffè. (Continua dopo il post)

Alberto Matano e la guida in solitaria de La vita in diretta 2020/2021

Ultimi giorni di vacanza per Alberto Matano che tra qualche giorno dovrà raggiungere la Capitale per iniziare le prove della nuova stagione de La vita in diretta. A differenza delle altre stagioni, quella 2020/2021 vedrà solamente il giornalista calabrese alla guida dello storico format pomeridiano di Rai Uno che si occupa di cronaca e spettacolo.

Quindi nessuna partner al suo fianco e l’ex mezzo busto del Tg1 si sfiderà ancora una volta con Barbara D’Urso. Quest’ultima, infatti, da lunedì 7 settembre dalle 17:10 tornerà a condurre Pomeriggio Cinque sulla rete ammiraglia Mediaset.