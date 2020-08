Bianca Guaccero vuota il sacco sulla sua vita privata: “Non vado con un uomo da…”

Bianca Guaccero in vacanza nella sua amata Puglia

I vertici della Rai hanno deciso riproporre nel sabato sera di Rai Uno un programma musicale condotto qualche tempo fa da Bianca Guaccero. Quest’ultima, in attesa di tornare sul piccolo schermo con la nuova edizione di Detto Fatto, al momento si sta godendo le vacanze estive.

Tuttavia la professionista pugliese è particolarmente attiva sui suoi canali social dove posta con frequenza momenti del suo quotidiano. Ciò che però fa scalpore è la sua vita sentimentale. Infatti la donna ha divorziato con il marito per poi rimanere single per diverso tempo. La cosa certa è che alla Guaccero i corteggiatori non le mancano, ma con molta probabilità Bianca vuole prendersi del tempo da dedicare a sé stessa.

La conduttrice di Detto Fatto in astinenza da anni

Nell’ultima stagione di Detto Fatto che si è conclusa lo scorso giugno, la padrona di casa Bianca Guaccero ha parlato più volte della sua vita sessuale. Infatti la professionista pugliese al momento ha deciso di mettere in stand by. Un argomento saltato fuori in diretta visto che un ospite del programma pomeridiano di Rai Due aveva parlato di un lungo periodo di astinenza da parte della sua partner.

Di conseguenza la conduttrice aveva preso la parola dicendo di non essere stato a letto con nessun uomo negli ultimi due anni. Avrà detto una bugia o è la verità? Con molta probabilità sarà vero, ma la pubblico che la segue in tv è venuto il beneficio del dubbio. Quindi, la Guaccero dopo essersi lasciata col marito Dario Acocella non ha avuto altre frequentazioni.

Bianca Guaccero torna al primo amore: la fiction

Come era prevedibile, le dichiarazioni fatte da Bianca Guaccero hanno lasciato tutti senza parole. Infatti, in molti sembra difficile che una ragazza così bela e con quel fascino sia sola in tutti questi anni. Ebbene sì, è la professionista la donna più bella della Puglia.

Lo ha attestato internet che qualche giorno fa ha incoronato la presentatrice della tv di Stato conduttrice come la donna più affascinante di tale Regione. Ma la Guaccero ha in serbo una grossa novità che riguarda il suo lavoro. Come scrive La Gazzetta del Mezzogiorno, la ragazza inizierà a girare un film TV per Rai Fiction.