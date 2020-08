Andrea Damante, Deianira lo accusa di non rispettare regole anti-Covid: “Ci sono i militari, la situazione è grave” (FOTO)

Andrea Damante è tornato più carico di prima a svolgere il suo lavoro da DJ dopo il lockdown, ma ieri sera pare sia sorto un problema in una discoteca. Il giovane svolge un lavoro molto discusso in questo periodo, dato che provoca inevitabilmente il crearsi di assembramenti.

Nonostante ci siano delle regole, ancora molto rigide, che impongono di mantenere un certo distanziamento sociale, pare che esse non vengano propriamente rispettate. Per tale ragione, è scoppiato il caos dopo una serata. Vediamo tutti i dettagli.

Il problema nella discoteca dove suonava Andrea

Ieri sera, il Dama si trovava in un locale in Calabria e non ha esitato a mostrare sui social alcuni estratti di quei momenti. Lui era come sempre in consolle ed ha inquadrato la platea piena di persone tutte ammassate intente a ballare e a divertirsi. Dalle clip è chiaramente visibile il fatto che non fosse mantenuto nessun distanziamento tra le persone, per tale ragione, alcuni utenti del web hanno sollevato una polemica. L’infliuencer Deiaira Marzano è stata la più severa nel trattare la vicenda.

Nello specifico, la donna ha reputato che quanto accaduto ieri nella discoteca in sui suonava Andrea Damante sia davvero un grosso problema. Come tutti staranno avendo modo di constatare, i casi di Covid stanno gradualmente aumentando di nuovo in Italia e questo potrebbe portare a conseguenze inattese. Per tale ragione, proprio in questo momento sarebbe opportuno essere cauti ed evitare di commettere simili errori. (Continua dopo la foto)

Momento di incertezze per Damante

A parere di Deianira, la situazione è grave, ma è assurdo che, nonostante fossero presenti i militari in Calabria per monitorare la situazione, nessuno sia intervenuto per riequilibrare le cose. Ciò che è accaduto nella discoteca dov’era Andrea Damante è un problema globale, in quanto sta accadendo un po’ dappertutto. Ricordiamo che il 14 agosto, il Dama si è trovato a disdire una serata proprio a causa della difficile e incerta situazione che stiamo vivendo.

Le notizie sull’ex tronista di Uomini e Donne, però, non sono finite qui. Al di là delle questioni lavorative, il giovane sta vivendo anche delle incertezze dal punto di vista sentimentale. La sua storia con Giulia sembra in bilico, anche se i due continuano ad essere parecchio criptici. Specie Andrea è solito levare e mettere la fedina, cosa che sta generando maggiore confusione tra i fan.