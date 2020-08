Giulia De Lellis si prende una pausa dai social: “Voglio staccare un po’”, poi le accuse sulla finta crisi (FOTO)

Questo non è certamente uno tra i momenti più semplici per Giulia De Lellis, sta di fatto che l’influencer ha deciso di prendersi addirittura una pausa dai social. Approfittando del periodo estivo e dei minori impegni di lavoro, la ragazza ha svelto di trascorrere le vacanze con la sua famiglia.

Tra le Ultime IG Stories, la fanciulla ha spiegato di essere parecchio assente in questi giorni, in quanto sente il bisogno di staccare un po’ la spina e prendersi una tregua. Nel frattempo pare si dedicherà ai suoi cari. Vediamo tutti i dettagli.

La pausa dai social della De Lellis

Un po’ di ore fa, Giulia De Lellis ha annunciato il bisogno di prendersi una pausa dal mondo social per potersi dedicare maggiormente ai suoi affetti. L’ultimo periodo è stato alquanto complesso, specie a causa di sua nonna, che non è stata molto bene. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva fatto molto preoccupare in merito ma, per fortuna, sembra che la nonnina si sia ripresa. Ad ogni modo, ad influire negativamente sul suo stato psicologico vi è anche la crisi con Andrea. La ragazza, infatti, si trova in Sardegna lontano dal suo compagno.

Tra i due sembra ci sia in corso una bella e profonda crisi che li sta allontanando parecchio. Sui social, infatti, molte persone non stanno facendo altro che riempire di domande la ragazza in merito alla sua vita sentimentale. Al di sotto del suo ultimo post, ad esempio, è sorta una polemica volta a comprendere se la De Lellis stia davvero frequentando Carlo, intimo amico del suo compagno (o presunto ex). (Continua dopo il post e la foto)

Finta crisi tra Andrea e Giulia?

Questo gossip, però, sembra essere solo un’invenzione. Per screditarlo, infatti, basta andare sui profili di Andrea e di Carlo. I due hanno pubblicato diversi contenuti in cui appaiono insieme felici e sereni. Questo, dunque, non può che significare che non ci sia nulla di losco sulla vicenda.

Ad ogni modo, la situazione non è chiara tra i due piccioncini, anche per questo motivo, forse, Giulia De Lellis ha voluto prendersi una pausa dai social in modo da fare un po’ di chiarezza tra i suoi sentimenti. Risulta importante sottolineare che, per una porzione importante di follower, la rottura tra i due non sarebbe altro che una montatura inventata ad hoc per pubblicizzare il nuovo disco di Andrea, uscito venerdì.